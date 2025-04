Iñigo Goñi San Sebastián Domingo, 2 de mayo 2021, 19:14 Comenta Compartir

No siempre lo que bien empieza bien acaba y la final entre los equipos sub 23 del Complutense Cisneros y el Ordizia es un ejemplo. ... Goierri Moyua Ordizia ha comenzado la final de forma brillante en la Central de Madrid ganando 0-7 y llevando mucho peligro a campo rival, pero después ha sucumbido ante la seriedad y el buen juego de los universitarios, que se llevaron la Copa de campeones de la liga sub 23. Los ordiziarras terminan en una gran segunda posición, subcampeones, aunque siempre duele perder una final.

El partido ha sido digno de una final con dos equipos de mucha calidad, pero en el que los colegiales han demostrado más eficacia y más oficio. El duelo ha comenzado con Ordizia presionando, y a los seis minutos Hernandez ha anotado el primer y único ensayo ordiziarra. La conversión de Odriozola ha puesto un 0-7 que ha otorgado unas esperanzas que han terminado rápido. La reacción colegial ha sido inmediata y contundente. Han comenzado a dominar el juego y para los quince minutos ya se habían puesto por delante 8-7. A los 18 minutos abrían hueco con el segundo ensayo, 13-7. Al descanso se ha llegado con un marcador de 16-7, todavía no definitivo. Comp. Cisneros Pinel, González, Bruno; Bozal, Borras; Dueñas, Rivero, Iturrioz; Laforga, González, Nieto, Medina, Martínez, Pérez y Monpelat. 26 - 10 Goierri Moyua Rivera, Zeberio, Argoitia; Vázquez, Irastorza; Madrazo, Txurruka, Nazabal; Goenaga, Odriozola, Corada, Rivas, Hernandez, Korta y Gaztañaga. También jugaron Azurmendi, Ardanza, Amine, Ibarzabal, Torres, Aizpurua, Erbina y Salvat Marcador: Min. 6: Ensayo de Hernandez que transforma Odriozola (0-7). Min. 12: Ensayo Monpelat (5-7). Min. 16: Golpe González (8-7). Min. 18: Ensayo Nieto (13-7). Min. 26: Golpe González (16-7). Min. 44: Golpe Gonzalez (19-7). Min. 45: Golpe Odriozola (19-10). Min. 71: Ensayo de Medina que transforma Gonzalez (26-10). En la segunda parte el partido ha habido más parones, eso ha beneficiado al equipo que iba por delante, que ha administrado bien la ventaja y se ha llevado el título después de anotar un ensayo más y otro golpe. Ordizia ha estado metido siempre en la final, pero lejos de llevarse la victoria.

