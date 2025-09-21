Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

maría pérez, con sus dos medallas de oro de los Mundiales de atletismo. Afp
Mundiales

Los éxitos de María Pérez y Paul McGrath llevan a España a la quinta plaza del medallero

Además, la selección cierra su participación en el Mundial con 11 finalistas, aguantando la mejoría mostrada en Budapest 2023

Igor Barcia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:26

Con la quinta plaza del relevo corto femenino, España cierra un Mundial donde una vez más la marcha ha impulsado a la selección en el ... medallero. Tres medallas, dos oros y una plata, que han llevado a España a la quinta plaza final, empatada con países como Botsuana y Nueva Zelanda, También con dos oros han finalizado el campeonato Países Bajos, pero con un total de seis metales, o Portugal.

