«Esperamos que la afición se vuelque con nosotras» Sábado, 12 enero 2019, 12:36

Esther Arrojeria tiene muy claro que hay que hacer casi un partido perfecto para poder batir al Craiova. «Si no damos nuestra mejor versión o no damos todo en cada acción será difícil ganar. Contra rivales tan potentes cualquier error nos va a pasar factura». La Copa EHF es importante, pero la Liga es prioritaria. «En Europa trataremos de hacer el mejor papel posible, pero donde no podemos fallar es en la Liga».

Afrontar el partido en Artaleku lo ve como un revulsivo. «Nos puede hacer ilusión, al tratarse de un campo histórico. Además este año el público está respondiendo a la buena temporada que está haciendo el Bidasoa, esperamos que la afición se vuelque también con nosotras».