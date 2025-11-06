Bizarrap y Daddy Yankee actuarán para la NFL en el partido del Bernabéu

Cristián Ramón Cobos Madrid Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:49 | Actualizado 17:13h. Comenta Compartir

Por primera vez en la historia el fútbol americano llega a Madrid. Para este viaje a la capital española, la NFL ha anunciado que el productor argentino Bizarrap, junto al artista puertorriqueño Daddy Yankee, serán los protagonistas de hacer el show al descanso -al más puro estilo Super Bowl- en el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Los dos artistas actuarán en el entretiempo del partido que se disputará el próximo domingo 16 de noviembre en el Santiago Bernabéu. Este concierto formará parte de la carta de presentación en España de una de las ligas deportivas más prestigiosas de Estados Unidos.

Bizarrap con más de 20 millones de seguidores es uno de los diez músicos más escuchados del mundo. Conocido por sus sesiones virales en YouTube, en donde ha colaborado con artistas como Shakira, Quevedo o Rauw Alejandro para crear temas urbanos en directo desde su estudio. Por su parte, Daddy Yankee, supera en más del doble la cifra del argetino con 51 millones de fans.

Además, recientemente ambos han trabajado de manera conjunta en una canción, que interpretarán por primera vez en el Bernabéu. «Poder actuar en el 'Halftime Show' del primer partido de la NFL en España es un gran honor», aseguró Bizarrap, que también puso en valor la figura del puertorriqueño, que regresó de su retirada a los escenarios a principios de este año.

Juntos por primera vez

El espectáculo incluirá algunos de los mayores éxitos de Bizarrap y rendirá homenaje a sus sesiones más emblemáticas. Asimismo, será la primera vez que ambos artistas actúen de manera conjunta en directo. «Tengo muchas ganas de volver al escenario junto al increíblemente talentoso Bizarrap», destacó Daddy Yankee.

Este encuentro que marcará un hito histórico al ser el primer partido de la NFL en territorio español promete ser un espectáculo para todos aquellos seguidores del fútbol americano que acudan al Bernabéu y para ello desde la organización ya están pendientes de pulir todos los detalles para ofrecer una experiencia inolvidable.