Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Olímpico de Tokio, preparado para el Mundial de atletismo. EFE

Japón abraza a las grandes estrellas del atletismo

Tokio abre desde mañana un Mundial tardío que ofrece la posibilidad de revancha de los Juegos de París

Igor Barcia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:39

Japón tiene pasión por el atletismo y este sábado se convertirá en el primer país en albergar tres mundiales, dos en Tokio y uno en ... Osaka, además de dos Juegos Olímpicos, los últimos en 2021 marcados por la pandemia de covid. Cuatro años después de aquellos Juegos de gradas vacías y de mascarillas por culpa de la pandemia, el estadio olímpico de Tokio vuelve a abrir sus puertas para recibir a los mejores atletas del planeta. Y lo hará con las gradas llenas para celebrar desde la madrugada del sábado hasta el 21 de septiembre un Mundial postolímpico y tardío en el calendario, lo que ha obligado a los atletas a hilar fino para llegar en las mejores condiciones a la gran cita de 2025 después de una larga temporada. Pero más allá de decisiones como la de Sydney McLaughlin, que ha aparcado las vallas para centrarse en el oro de 400 metros lisos, en el histórico recinto de Shinjuku estarán presentes buena parte de los vigentes campeones olímpicos de París del pasado año e incluso un puñado de los que ganaron hace cuatro años el oro y recibieron el solitario aplauso de los periodistas que pudieron entrar en el estadio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  2. 2 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  3. 3 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  4. 4 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  5. 5

    Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  6. 6

    Con Oyarzabal y Karrikaburu hay gol
  7. 7

    La rutina de un remero en La Concha
  8. 8 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  9. 9 «Las imágenes nos han emocionado»
  10. 10 Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Japón abraza a las grandes estrellas del atletismo

Japón abraza a las grandes estrellas del atletismo