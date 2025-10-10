Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
iván montero
Baloncesto

La última bala no se debe desaprovechar

Varela no acierta con el lanzamiento final y el Gipuzkoa Basket encadena su tercera derrota (95-96) seguida en la prórroga ante Obradoiro

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:53

Comenta

Era un partido de pistoleros y el Inveready Gipuzkoa Basket dispuso de la última bala. Era el último disparo. Todo o nada. Pero el tiro ... no entró. Varela no acertó con el lanzamiento final y el conjunto de Sergio García encadenó su tercera derrota (95-96) consecutiva de la temporada. Esta vez fue ante el Obradoiro, en un encuentro que se fue a la prórroga y en el que apenas se abrieron diferencias en el marcador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  4. 4

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  5. 5

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  6. 6 La joya de la colección de 50 años de Zara se fabrica en Gipuzkoa: una tabla de surf rosa por 1.800 euros
  7. 7 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  8. 8

    Beasain estrenará la primera plaza diseñada para combatir la soledad no deseada
  9. 9

    Estos son los 48 rehenes que Hamás se compromete a liberar dos años después
  10. 10

    La Behobia - San Sebastián cambiará el sistema de reparto de dorsales: Habrá sorteo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La última bala no se debe desaprovechar

La última bala no se debe desaprovechar