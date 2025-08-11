Tyler McGhie llega al GBC como sustituto de Stürup

El Inveready Gipuzkoa Basket ha resuelto con celeridad el primer contratiempo de la temporada tras la lesión de gravedad del alero Mads Stürup, quien ha ... dicho adiós a la temporada tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla. El club guipuzcoano va a incorporar al estadounidense Tyler McGhie, un grandísimo tirador que llega desde la NCAA y que su muñeca le llevó a ganar el pasado curso el campeonato de triples de la liga universitaria. Un perfil diferente al del danés, ya que Stürup destaca por si fiabilidad defensiva y por ser un jugador acostumbrado al trabajo oscuro. Con la llegada de McGhie, Sergio García cuenta con otro arma ofensiva, como es la puntería de este alero que ha pasado sus últimos años de universidad en los Tritons de San Diego y que vivirá su primera experiencia profesional a este lado del charco.

Para poner en contexto, el otro jugador llegado desde la NCAA que ha incorporado el Gipuzkoa Basket es el escolta Lance Terry quien anotaba 15 puntos de media por partido pero en una división universitaria mucho más potente que la que ha jugado McGhie. Aunque muestra bien a las claras que ambos tienen puntos en sus manos. McGhie, cuyo ídolo es Luka Doncic, se hizo con el concurso de triples universitario entre otros galardones que ha ido recopilando en sus años en la universidad.

El GBC ha tenido la oportunidad de incorporar al texano, ya que Billy Baron, hermano del exescolta del Gipuzkoa Basket Jimmy, pertenece a su agencia de representación. La amistad de ambos con Andy Panko ha sido fundamental para su fichaje, ya que el Sheriff puso su nombre encima de la mesa en cuanto se lesionó Stürup. Analizados sus números y posible potencial por la cúpula deportiva del club, se le presentó una oferta, que ha sido aceptada.

Se espera que McGhie pueda llegar para los primeros entrenamientos de pretemporada y así las cosas Sergio García contará con Manex Ansorregi, Ondrej Hanzlik y Tyler McGhie para la posición de alero. Tres jugadores con características diferentes, con juventud y muchos puntos en sus manos. La batería exterior del GBC se completa con Nacho Arroyo, Aitor Zubizarreta, Gaizka Maiza, Lance Terry y Mikel Motos.