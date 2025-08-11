Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El estadounidense Tyler McGhie, un grandísimo tirador que llega desde la NCAA. ESPN
GBC

Tyler McGhie llega al GBC como sustituto de Stürup

Fichaje ·

Se trata de un excelente tirador que acreditó 16 puntos de media en la universidad y que ganó el concurso de triples de la NCAA

Raúl Melero

Raúl Melero

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:11

El Inveready Gipuzkoa Basket ha resuelto con celeridad el primer contratiempo de la temporada tras la lesión de gravedad del alero Mads Stürup, quien ha ... dicho adiós a la temporada tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla. El club guipuzcoano va a incorporar al estadounidense Tyler McGhie, un grandísimo tirador que llega desde la NCAA y que su muñeca le llevó a ganar el pasado curso el campeonato de triples de la liga universitaria. Un perfil diferente al del danés, ya que Stürup destaca por si fiabilidad defensiva y por ser un jugador acostumbrado al trabajo oscuro. Con la llegada de McGhie, Sergio García cuenta con otro arma ofensiva, como es la puntería de este alero que ha pasado sus últimos años de universidad en los Tritons de San Diego y que vivirá su primera experiencia profesional a este lado del charco.

