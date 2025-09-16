Tyler McGhie ya se entrena con el GBC

El Gipuzkoa Basket disputa hoy (20.00 horas) su tercer encuentro amistoso de la pretemporada, segundo en el Amenabar Arena ante el Biele Iraurgi de ... Azpeitia-Azkoitia. Como sucedió el pasado viernes ante el Flemengo brasileño la entrada será gratutita para el público que podrá seguir el choque desde los asientos situados a pie de pista. Si se llenaran todos ellos está habilitada la grada en sus localidades más cercanas a la cancha.

Tras las buenas sensaciones del viernes pasado, una de las principales atracciones del choque será ver en acción al alero estadounidense Tyler McGhie, el último fichaje realizado por el club guipuzcoano para suplir la baja de Mads Stürup tras su lesión en el ligamento cruzado de la rodilla. McGhie ha estado esperando cerca de dos semanas en su país para que le dieran el visado y poder coger un avión con destino a la capital guipuzcoana. El Gipuzkoa Basket ha seguido todos los pasos y ha estado en contacto permanentemente con el jugador que no ha llegado antes por motivos exclusivamente burocráticos. Por ejemplo, su compatriota Lance Terry llegó el primer día de pretemporada a Donostia para ponerse a las órdenes de Sergio García. El tirador formado en la universidad de San Diego ha reaiado esta tarde su primer entrenamiento con el Gipuzkoa Basket y se spera que se enfunde su camiseta con el dorsal 13 para medirse al Biele Iraurgi.

Hay muchas ganas de comprobar cómo se desempeña McGhie sobre la pista ya que llega avalado por su excepcional muñeca. Ganador del concurso de triples de la NCAA, llega de promediar 16 puntos y cuatro rebotes por choque y va a ser uno de los principlaes reclamos del encuentro ante los urolatarras. McGhie se une a grandes tiradores como Hanzlik, Arroyo, Maiza, Zubizarreta , Rosa o Terry que le confieren a Sergio García un arma tremenda desde más allá del 6,75.

En el encuentro de prepsaración ante el Flamengo fueron baja Maiza, Ngom, Terry y Rosa por distintos problemas y según las sensaciones que tengan serán de la partida. También se lesionó durante el partido Ondrej Hanzlik, aunque no reviste gravedad. Acabaron con calambres Zubizarreta y Nacho Arroyo pero parecen los clásicos problemas de pretemporada.

Dura competencia para el Biele Iraurgi

En cuanto al equipo azpeiti-azkoitiarra, afronta su segundo compromiso de pretempoarada. A pasar de jugar en una categoría inferior al Gipuzkoa Basket, el objetivo es acumular buenos minutos y seguro qeu enfdrentarse al GBc le va a venir bien al cuadro guipuzcoano. Viene de disputar la Copa de España, donde cayó por tres puntos ante el Clavijo entrenado por el exbase del GBC Ricardo Úriz 68-65. Ierai Aizpitarte, cedido por el Gipuzkoa Basket en el Biele Iraurgi esta temporada, fue el mejor jugador del partido con quince tantos. El equipo que entrena esta temporada Iñigo Núñez tratará de emular lo realizado el pasado año cuando se metió en el playoff de ascenso aunque tendrá unoa duros competidores. Está enclavado en el grupo Oeste de la Segunda FEB con el recién descendido Valladolid, el Cáceres o el Caja 87 de Sevilla que aprovechará la desaparición del Betis para hacer un equipo potente.