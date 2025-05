Mikel Odriozola deja el Gipuzkoa Basket: «Han sido dos años totalmente inesperados en mi vida»

Mikel Odriozola no será el entrenador del Inveready Gipuzkoa Basket la próxima temporada. El donostiarra comunicó al club el domingo su decisión de no continuar ... al frente del equipo, pese a restarle un año de contrato con la entidad donostiarra. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente Ignacio Núñez, acompañado por el propio Odriozola. El GBC ya busca nuevo inquilino para el banquillo del próximo curso después de cerrar la temporada el pasado viernes tras caer eliminado del playoff de ascenso a ACB a manos del Estudiantes.

«Ha sido una decisión difícil de tomar. Estoy muy agradecido a Nacho y a Xubi por la oportunidad que me dieron. Llegué sin mucha experiencia, después de un descenso y era una decisión arriesgada por parte de la entidad. Valoro muchísimo el trato que me han dado y quiero agradecer especialmente a Manex, que ha estado conmigo cinco años, a Aitor y a Motos, que son de aquí, pero también a todos los jugadores, staff, aficionados...», ha arrancado su discurso Odriozola.

«Han sido dos años totalmente inesperados en mi vida. Hace tres años estaba en un laboratorio y no esperaba lo que me iba a venir. Me voy satisfecho por haber aprendido y un poquito triste porque en algunos momentos nos ha faltado, me hubiera gustado haber dado ese pasito más, pero es parte del aprendizaje», ha confesado el técnico.

«Hace tres años no estaba mentalmente preparado para ser entrenador a estos niveles, me he ido adaptando y este año he empezado con un psicólogo deportivo que me ha ayudado a enfocar mejor. Estoy muy satisfecho con el trabajo que he hecho. Vas acumulando cansacio a lo largo de las temporadas y mi cuerpo me pedía que tenía que ser honesto, terminar esta etapa para buscar otro entorno y poder hacer ese reciclado mental. Me voy como mejor entrenador y he aprendido muchísimo», ha explicado también muy emocionado.

Odriozola ha reconocido que «cuando dejé el laboratorio tenía claro lo que quería hacer y una de las cosas por las que me arrepentía era no haber salido de Donostia. Es una situación que puedo hacerlo.» En este sentido, ha querido subrayar que «no he negociado con nadie, no tengo nada hablado con otro club, nada firmado. No sé si seguiré siendo entrenador principal, asistente. No sé si voy a encontrar algo o si voy a ser profesor o investigador otra vez».

Además, ha declarado que la decisión se ha precipitado durante el playoff. «La temporada ha ido como ha ido. En momentos hemos estado empatados con el descenso, pero por suerte hemos cambiado la dinámica y nos hemos metido en el playoff. Nos quitamos un peso importante con la victoria ante el Ourense. Teníamos muy claro que eramos capaces de competir contra Estudiantes y en mi cabeza no estaba el tres cero, y ahí empezaron a venirme ideas. No ha sido algo que haya estado pensando un montón de tiempo, no era mi preocupación, pero cuando terminamos la liga regular fue diferente todo».

El presidente Ignacio Núñez ha añadido por su parte que «el club entiende la decisión, la respeta y acompaña a Mikel en su despedida». «Para nosotros ha sido un privilegio contar con él. Representa lo mejor que está intentando hacer el Gipuzkoa Basket. Es un entrenador guipuzcoano, joven, con talento y le auguro muchos éxitos. Cuando hace dos temporadas Xubi propuso su figura, en el consejo de administración cabía la pregunta sobre su juventud, venia de un descenso... pero con las explicaciones de Xubi no tuvimos ninguna duda en darle los mandos de la nave».

¿Otro guipuzcoano en el banquillo?

Núñez ha sostenido que con Odriozola «se han cumplido los objetivos estos dos años, alcanzar los playoff. No se le puede achacar nada a la labor de Mikel. Agradecerle su compromiso, le vamos a echar de menos. Entiendo sus ganas de tener otras expreicnias vitales. No descarto encontrarnos en el futuro quizás en categorías superiores».

Mikel Odriozola cogió las riendas del equipo en 2023 tras la marcha de Lolo Encinas al San Pablo Burgos. En marzo del año pasado renovó hasta 2026. El Gipuzkoa Basket ha apostado por dos técnicos guipuzcoanos en los últimos cuatro años, pero Núñez no ha asegurado que el club vaya a seguir por la misma línea la próxima temporada. «El debate está abierto desde el domingo. Es una decisión del consejo de administración. Nuestro nombre es Gipuzkoa y si es guipuzcoano, mejor, pero tenemos que sentarnos a hablar. No hay urgencias, la temporada acaba de terminar. Intentaremos acertar para que la nave del club esté en buenas manos», ha concluido.