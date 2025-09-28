Sin meter triples es imposible

R. Melero San Sebastián Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:27 Comenta Compartir

El Inveready Gipuzkoa Basket ha caído en su estreno de temporada ante el Leyma Coruña, 63-79 fruto del nefasto día en el tiro de tres puntos que ha tenido la escuadra entrenada por Sergio García. Pocas veces se ve en el baloncesto profesional cómo un equipo solo mete un triple de 21 intentos. Esa falta de puntería exterior ha sido una losa insalvable para los guipuzcoanos que han ido a remolque durante todo el encuentro, que han tratado de agarrarse al choque pero ha sido imposible. Pudiera ser que el GBC hubiera tenido opciones contra otro rival, no frente al cuadro herculino que goza de una plantilla larguísima con muchos jugadores con pedigrí ACB y que han puesto un nivel físico altísimo. No les ha importado a los hombres de Carles Marco conceder faltas para que el Gipuzkoa Basket fuera a la línea del tiro libre, pero en todo momento han cortocircuitado el ataque de los locales.

El único triple del Inveready GBC ha sido obra de Gaizka Maiza en el minuto 34 de partido. El ibartarra se ha quedado solo en la frontal del arco y ha sido el único tiro desde 6,75 que ha podido aplaudir el público que se ha dado cita en el Amenabar Arena. El resto de tiros, varios de ellos bien ejecutados, han ido a parar al hierro. Hasta ese lanzamiento el Gipuzkoa Basket había fallado catorce. Después ha errado seis más. El Coruña tampoco ha tenido un feliz día desde la disatncia aunque su 7 de 25 ha sido suficiente. Ya lo hubiera firmado el Gipuzkoa Basket...

No hubo ningún momento en el que el Gipuzkoa Basket liderara el partido, solo llegó a un empate a 2. Puso la directa el cuadro gallego y el primer tiempo muerto del choque lo solicitó Sergio García para parar un primer parcial en contra, 8-16 (min. 5). El cuadro guipuzcoano no fluía en ataque y por ello solo dio dos asistencias en el primer cuarto que acabó con desventaja de nueva tantos. Korsantia y Varela eran los hombres más atinados de cara al aro y el segundo cuarto dio algo de esperanza cuando el cuadro de Sergio García se puso a seis puntos de diferencia, en el 21-27 y el 29-35 (min. 18) tras canasta de Lance Terry. Tuvo un triple Nacho Varela para ponerse a tres pero ya saben cómo acabó el tiro. Pacheco puso la directa para volver a coger ocho de renta y en esas distancias se movió el choque.

El GBC no paraba de hacer la goma con Korsantia como principal ejecutor y pildoritas ofensivas de Zubizarreta, McGhee, Manex o Nicolau. Insuficiente ante un equio incansable con jugadores de primera fila y que ante tanto fallo en el tiro del GBC solo debía cerrar el rebote. En el momento que llegó el tripl de Maiza, el Leyma Coruña se hizo con dos rebotes de ataque para Diop y Brnovic que dejaron el partido imposible. Un triple del balcánico, 59-73 (min. 38) dejó el partido visto para sentencia y sin posibilidad de reacción para el Inveready. Así es este deporte, el equipo guipuzcoano había demostrado durante toda la pretemporada que sus jugadores tenían puntos en las manos y que eran una amenaza desde el 6,75 y el primer día de competición firman un 1 de 21. La semana que viene espera otros transatlántico: el Estudiantes.