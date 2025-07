Jose Luis Zubizarreta está «orgulloso» de la plantilla de jugadores para la siguiente temporada porque «hay calidad, versatilidad, entrega y capacidad para ilusionar». El director ... deportivo del Gipuzkoa Basket ha sido el responsable de hacer un balance del mercado de verano en una comparecencia que ha tenido lugar esta mañana en las instalaciones del Amenabar Arena.

Según Zubizarreta este ha sido un verano «diferente» en el que las condiciones para realizar los fichajes no se han dado como en años anteriores. «Las exigencias de tener cuatro cupos cada equipo y el atractivo que ha supuesto la NCAA americana para que muchos cupos españoles de primerísimo nivel se hayan ido han dificultado cerrar los fichajes», ha relatado el director deportivo. «Así el mercado de poder fichar jugadores se ha roto, porque los jugadores buscan el mejor contrato posible», ha resumido. Por el momento no hay calendario definitivo porque tampoco se sabe todavía qué equipos conformarán la Liga a estar pendientes de qué sucede con el Betis, que había logrado el ascenso a la ACB en la pista pero no lo ha concretado en los despachos.

En este escenario, donde las dificultades para fichar han sido protagonistas, 'Xubi' presenta una plantilla en la que ha priorizado el «kilómetro cero, queriendo dar valor a Gipuzkoa, fichando a cuatro gipuzcoanos: Mikel Motos, Manex Ansorregi, Aitor Zubizarreta y Gaizka Maiza. Confiesa que «no sé si habrá habido una mejor plantilla que la que hemos hecho ahora». El director deportivo tiene »la certeza de que con este equipo llegarán a playoffs y que desde ahí lo darán todo y lucharán para llegar lo más lejos posible«.

En la posición de base estará Nacho Arroyo. No es la primera vez que lo intentan fichar, según ha confesado Xubi, y están muy ilusionados de tenerlo con ellos. «Es un jugador de gran nivel que afrontará su cuarta campaña en Primera FEB. Gaizka Maiza es un jugador que también puede jugar de base aunque su rol este año parece que puede ir al 'dos' y refuerza la filosofía del equipo de arraigo al territorio guipuzcoano».

El gran fichaje para este año es Lance Terry. «Buscamos en él soluciones ofensivas». Terry procede de la Universidad de Georgia, donde se ha destapado con una media de 14,5 puntos en los 31 partidos que ha jugado en la última temporada. 'Xubi' confirma que «nos va a ayudar mucho, es un jugador con un físico increíble, se involucra en todas las facetas del juego, atrás, adelante, y tiene muchas ganas de venir».

El director tiene «muchas esperanzas» en Ignacio Rosa, un interior con muy buena mano, pero Xubi sabe que «nos va a dar mucho más que buena mano». Korsantia llega como referente, habiendo sido el mejor jugador de la liga georgiana. «Es una apuesta clara de un grandísimo jugador, es un multiusos, juega de espaldas, tira, roba, defiende, corre el campo, yo creo que nos va a dar», confirma Xubi trasladando la ilusión que existe en el club. Estos dos jugadores se compenetran a la perfección para jugar desde el interior.

Hanzlik es un jugador que a sus 23 años viene como «un proyecto increíble, de físico y de mano en el tiro exterior que aportará calidad a la plantilla». Junto a él en la posición '3' y '4' estará Ansorregui. Así estas posiciones quedan «más que cubiertas».

Otro jugador esencial es «nuestra torre, Tanor Ngom, lo que más asombra de él es su eficiencia«. Jose Luis Zubizarreta confirma que «por supuesto, lo traemos para que intimide», además «el impacto que tiene en el campo es terrible». Así la posición '5' junto con Javi Nicolau queda cubierta de manera imponente.

Con jugadores de esta talla 'Xubi' define la plantilla con dos palabras: «orgullo y compromiso». Ve el equipo con mucho positivismo y esperanzas amplias en que lo van a hacer muy bien «teniendo los pies en el suelo y Gipuzkoa en el corazón. Todos los jugadores saben lo que es la camiseta de Gipuzkoa Basket y los valores que defiende y representa«. Afirma rotundamente que esta plantilla «nos va a dar muchas alegrías y buenos momentos esta temporada». Finaliza recalcando que desde la directiva «estamos muy orgullosos».