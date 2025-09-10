Lo que Maiza empieza, lo acaba Ngom
El ibartarra «feliz» por su regreso al GBC habla maravillas de Ngom, con quien jugó en Castellón, el Tanohombre que con sus 2,18 «quiere dominar la zona»
R. Melero
San Sebastián
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:46
Gaizka Maiza y Tanor Ngom han sido presentados como jugadores del Inveready Gipuzkoa Basket en la oficina de Kutxabank en la donostiarra calle Arrasate. Dos ... jugadores que se conocen muy bien, ya que la temporada pasada compartieron vestuario en Castellón. Maiza llegó a mitad de temporada desde el Huelva y el senegalés estuvo toda la campaña en un curso «muy complicado», como ha reconocido, por el descenso del conjunto castellonense.
«A Tanor le tiras un melón y lo termina metiendo para abajo», dice con sorna el base-escolta ibartarra. Y es que los 2,18 de Tanor Ngom imponen, pero son una bendición para cualquier equipo. «Es un chico normal muy trabajador y que nos va a dar mucho», comenta Maiza. A sus 29 años, el jugador guipuzcoano se ha hecho un nombre en la liga, la pasada temporada pasó varias veces de los veinte puntos, y llega «en una condición buena al GBC otra vez». Se reencuentra con Sergio García, quien lo reclutó hace varias temporadas en Coruña. Después fue a Melilla, previo paso por equipos de Segunda FEB como el filial de Baskonia, Iraurgi, Zornotza o Huelva. «Estoy con ganas, con mucha ilusión y haré lo que me diga el entrenador. Puedo jugar en las dos posiciones, de base o escolta, estoy con confianza y a ver si podemos hacer grandes cosas».
Maiza hace un llamamiento a la afición para que se acerque el viernes al Amenabar Arena. «Creo que el club ha hecho una iniciativa muy buena, la gente nos puede venir a ver tres partidos (Flamengo, Iraurgi y Cantabria) gratis y esperemos que les guste lo que vean en la pista». El primero es este viernes a las ocho de la tarde. El ibartarra define lo que han sido sus sensaciones en estas primeras semanas de entrenamiento. «Vamos a intentar jugar vistoso, rápido y respondiendo rápido al rival si nos meten canasta. Es el estilo de Sergio y creo que a la gente le va a gustar».
La torre de Dakar
Ngom impone con su estatura. Posiblemente haya jugadores más pesados en la competición pero sus enormes brazos le hacen llegar casi al aro de puntillas. Normalmente es el primero en llegar al aro y si hay alguien que se le adelanta «ya sabes lo que le va a pasar, le pondré un tapón», dice con una sonrisa. Bajo ese enorme tamaño se esconde un chico educado que habla cinco idiomas (Senegalés, francés, inglés, alemán y castellano) y que se ha quedado impresionado «por el nivel de entrenamientos que estamos teniendo y el carácter de exigencia del equipo». Su estatura le hace ser un bastión. «Haré mates, pondrés tapones y cogeré rebotes para mis compañeros», avisa. Ngom fue fichado porque «nos fijamos que hace muchas cosas en poco tiempo sobre la pista», dijo el entrenador Sergio García en una entrevista a este periódico.
Ciertamente, la torre nacida en Dakar acreditó el pasado curso 9,7 puntos y 4,7 rebotes en tan solo 15 minutos de media. Números más que interesantes para este jugador de 27 años y que llega al GBC con ganas de «ganar muchos partidos». Desea «que nos venga a ver mucha gente la afición es importante para nosotros y con ellos vamos a dar muchas alegrías esta temporada».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.