Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tanor Ngom, de 2,18 de estatura, junto con Gaizka Maiza, en la sede de Kutxabank. Arizmendi

Lo que Maiza empieza, lo acaba Ngom

El ibartarra «feliz» por su regreso al GBC habla maravillas de Ngom, con quien jugó en Castellón, el Tanohombre que con sus 2,18 «quiere dominar la zona»

R. Melero

San Sebastián

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:46

Gaizka Maiza y Tanor Ngom han sido presentados como jugadores del Inveready Gipuzkoa Basket en la oficina de Kutxabank en la donostiarra calle Arrasate. Dos ... jugadores que se conocen muy bien, ya que la temporada pasada compartieron vestuario en Castellón. Maiza llegó a mitad de temporada desde el Huelva y el senegalés estuvo toda la campaña en un curso «muy complicado», como ha reconocido, por el descenso del conjunto castellonense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  3. 3

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  4. 4 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  5. 5

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  6. 6 La metamorfosis veraniega que pone en jaque a los Pirineos: récord de multas, altavoces a todo volumen y acampadas ilegales
  7. 7 Las mareas vivas dejan una nueva imagen de las playas de Donostia
  8. 8 La niña llegó «en estado muy grave» al Hospital Donostia, donde «no se le detectaron enfermedades genéticas»
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lo que Maiza empieza, lo acaba Ngom

Lo que Maiza empieza, lo acaba Ngom