El Inveready GBC peleará en el playoff de ascenso

El Inveready Gipuzkoa Basket volverá a participar en el playoff de ascenso. Los de Mikel Odriozola han conseguido terminar la fase regular entre los nueve ... primeros y se han ganado el derecho a seguir soñando. La siguiente piedra en el camino será el Estudiantes, con quien pugnarán por un puesto en la final four.

El Amenabar Arena, que ha presentado una gran entrada esta noche de viernes, ha ayudado al conjunto donostiarra a lograr el objetivo una temporada más. El GBC fue mejor en un partido en el que el Ourense no ha bajado los brazos hasta el final, pero los donostiarras han sabido sobreponerse a las rachas buenas del conjunto gallego e imponerse en casa en un partido marcado por las lesiones de Vrankic y de Mokran, han conseguido imponerse y celebrar haber entrado en el playoff haciendo disfrutar a su afición.

El GBC cogió una buena ola in extremis que le ha llevado a triunfar. En un mal momento de la temporada en el que las cosas se pusieron complicadas los de Mikel Odriozola lucharon por no ahogarse y remar. Los resultados no acompañaban al equipo y las lesiones complicaron la situación aún más. Los puestos de descenso cada vez estaban más cerca, pero el conjunto guipuzcoano decidió que su pelea era otra, la de clasificarse para los playoff. La racha de nueve triunfos en los últimos once encuentros lo ha hecho posible. Objetivo conseguido.