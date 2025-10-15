Gipuzkoa Basket y Adegi siguen de la mano

DV San Sebastián Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:27 Comenta Compartir

Donostia Askatuak Gipuzkoa Basket Saskibaloi SAD y la Asociación de Empresas de Gipuzkoa (Adegi) han formalizado un convenio de colaboración. El objetivo principal de esta alianza es acercar el baloncesto profesional al tejido empresarial guipuzcoano y fomentar los valores compartidos entre ambos ámbitos.

Este acuerdo representa un paso significativo para ambas entidades. Por un lado, refuerza la vocación del Gipuzkoa Basket de consolidarse como club de referencia del baloncesto guipuzcoano, avanzando hacia un modelo que busca ser sostenible combinando equilibrio económico, ambición deportiva y crecimiento social. Por su parte, ADEGI, fiel a su misión de representar y apoyar a las empresas del territorio, busca con esta colaboración promover espacios de encuentro donde el deporte sirva como un vehículo de cohesión.

Como iniciativa concreta derivada del convenio, el Gipuzkoa Basket pondrá a disposición de las empresas asociadas a ADEGI abonos en condiciones ventajosas. Esta medida tiene el fin de que las empresas puedan disfrutar de los partidos junto a sus trabajadores, clientes o colaboradores. Esta iniciativa busca tanto difundir la emoción y los valores del baloncesto, como fortalecer la conexión existente entre las empresas y la sociedad guipuzcoana.

El acuerdo se extenderá hasta el final de la temporada 2025/26. Además, el convenio abre la puerta a la realización de nuevas colaboraciones y proyectos conjuntos entre el club y la asociación empresarial. Durante la firma, representantes de ambas organizaciones destacaron la sinergia de valores, señalando que: «El deporte es un espacio natural donde se construyen valores compartidos con el mundo empresarial: esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo». Con este acuerdo, Gipuzkoa Basket y ADEGI consolidan su compromiso con el desarrollo del territorio y con la creación de un ecosistema deportivo y empresarial que permanece unido por los valores de la colaboración y la excelencia.

Mañana, ante Cartagena en Donostia

En el ámbito deportivo el equipo guipuzcoano prepara durante esta semana el choque de este viernes donde volverá a jugar como local (20.30 horas) ante el C.B. Cartagena. No hay novedades en la escuadar que entrena Sergio García y el técnico de Altza tendrá a los doce jugadores a su disposición. El GBC busca estrenar su casillero de victorias tras tres derrotas ante candidatos al ascenso: Coruña, Estudiantes y Obradoiro. Tras esta cuarta jornada, el Gipuzkoa Basket tendrá jornada de descanso por loq ue no competirá el proximo fin de semana.