El GBC ha sufrido la mala suerte en los peores momentos

La temporada acabó para el GBC entre lágrimas. Por la derrota, por el último minuto y medio de Madrid con la polémica arbitral pero, sobre ... todo, por las lesiones. Ansorregi cayó el viernes pasado, Vrankic no pudo jugar, Mokran se rompió un ligamento, N'Guessan también estuvo un mes fuera por un esguince en el tobillo. A eso hay que sumar que Motos y Nicolau no empezaron la liga, que Stürup se lesionó el hombro en Sevilla y que Ander Martínez ha arrastrado problemas en al rodilla. Ha sido un año duro pero es que cuando el GBC llega a los momentos importantes, la mala suerte se cruza en su camino.

El Sheriff, sin pistola. Los seguidores de más edad se acordarán de aquella imborrable campaña 2011/12, donde el GBC logró colarse por primera y única vez en su historia para la Copa del Rey los playoff al título de la ACB. El Valencia fue el rival de los guipuzcoanos que forzaron el tercer partido tras un canastón de Raúl Neto en Illunbe. En ese partido final Andy Panko no pudo jugar al llevarse en el último entrenamiento un golpe en la nuez que le impidió jugar. El Sheriff solicitó que se arriesgaba a jugar y que por si acaso le pusieran una ambulancia en la puerta de la Fonteta. Pero no jugó y el GBC perdió.

La boda de mi mejor amigo. Años depsués el mejor jugador del equipo tampoco pudo ayudar al Gipuzkoa Basket. Lolo Encinas y sus jugadores se metieron en la final four que se disputó en Burgos tras dar una exhibición de juego apeando al Coruña por 3-1 en las eliminatorias previas. Pocos sabían que en el cuarto partido, el show que presenciaron de Justin Jaworski y sus 39 puntos, iba a ser la última imagen del jugador con al camiseta azul. En una decisión sin precedente, el Tiburón no disputó la final a cuatro porque coincidía con su boda y no la aplazó. El GBC cayó ante el anfitrión Burgos con las botas puestas. Pero sin Jaworski.

Sin margen ante Tizona. La pasada temporada un triple en Illunbe desde nueve metros de Xabi Oroz llevaba la serie de playoff ante el Tizona al quinto partido que se debía disputar en El Plantío. Perdió por tres puntos, el cuadro guipuzcoano y dolió ver en el banquillo A Mikel Carlson, Mikel Motos y Josip Vrankic sin poder jugar el partido decisivo para colarse en la final four. El equipo de Odriozola acabó extenuado. El Tizona sí pudo cambiar a Cremo, en teoría lesionado de larga duración, por Horton.

Manex, el último en caer. Las lágrimas de Manex Ansorregi el viernes pasado eran las de todos los fieles del Gipuzkoa Basket. El azkoitiarra estaba completando un sensacional partido y tras ponerle un gorrazo a Kravic se le torció el tobillo sin que pudiera seguir. Idéntica lesión que tuvo Vrankic y que le dejó fuera los dos primeros envites en Madrid y solo por su afán de estar, se vistió de cortó en el tercero ante el Estudiantes. Mokran, lesionado en el ligamento de la rodilla completó otra ristra de percances que por cuarta vez mermaron y de qué manera al GBC.