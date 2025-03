El GBC coge aire a triple limpio y deja en nada la oposición vallisoletana

El baloncesto no entiende de dinámicas. Ni de lógica. Valladolid llegaba cargadísimo de moral tras derrotar a Palencia. Por momentos pareció un juguete a manos ... del Gipuzkoa Basket que le fue ganando por treinta puntos, 69-39 (min. 24) después de que N'Guessan se colgara del aro.

Coge aire y de qué manera el cuadro de Mikel Odriozola que vivió un partido muy tranquilo, plácido. Esperemos que la proa de la nave ya solo mire hacia arriba. El GBC más metedor destapó el tarro de las esencias el día de menos público hubo en illunbe.Una pena.Los más fieles se lo pasaron en grande.

Al rico triple se despegó el Inveready con Xavier Johnson imperial. Seis de ocho desde más allá del 6,75 en el primer cuarto para un GBC que desplegó las alas para coger diez de ventaja, que se aumentarían en un abrir y cerrar de ojos a 23 puntos, 43-20 (min. 13). La rotación de Mokran, los puntos que tiene en la mano Daishon Smith, Manex y otro triple de Ander Martínez dibujaron un 13-0 de parcial que dejó el partido visto para sentencia, a no ser que el GBC en pleno se hubiera retirado a cenar. Fueron profesionales, se quedaron en la cancha y vivieron plácidamente más de veinte minutos. Iñaki Martín se quedó sin tiempos muertos a más de ocho minutos en su afán de frenar al GBC.

Inveready GBC Zubizarreta (5), Johnson (18),Ansorregi (7), Vrankic (11) y N'Guessan (14) -quinteto inicial- Díaz (3), Smith (17), Martínez (6), Mokran (7) y Nicolau (2)T3:10/24 T2:21/31 T1:18/24 REB:35ASIS:17 PER:14 ROB:11 FAL:18 VAL:115 90 - 60 Valladolid Torres (5), Kovacevic (12), Cele (12), Wilson (5) y Mballa (13) -quinteto inicial- Sans (5), Manchón (7),Demers (0), Puidet (0),Vucetic (8), De la Fuente (2) y García Abril (0)T3:7/24 T2:19/33 T1:10/17 REB:22ASIS:12 PER:16 ROB:7 FAL:21 VAL:54 Parciales 30-20, 59-35 (descanso)79-58 y 90-69 (final)

Árbitros Morales, Caamaño y Gómez.Sin eliminados.

Vrankic ayudó a que la ventaja no bajara de los veinte puntos, se llegó al descanso con 24 de margen, y llegó a la máxima gracias a Lucas N'Guessan y sus 2,13. No paraba de colgarse del aro pucelano, y eso que no anduvo muy fino en un par de acciones. Si no, se lleva un aro colgando a casa.

Los treinta fueron la renta máxima en un encuentro donde todo el GBC realizó un excelente trabajo y la diferencia debe servir para ahuyentar fantasmas. Quizá sea muy pronto para dejar de mirar hacia atrás y este domingo los chicos de Odriozola vuelven a saltar a la pista, en cancha del Cantabria de Lolo Encinas. Ojalá sea una conspicua semana.