Falla mucho la cobertura en el Movistar Arena

Raúl Melero San Sebastián Sábado, 17 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

No suenan los móviles en la calle Goya. Ni tan siquiera el vibrador. Será que los teléfonos del Inveready Gipuzkoa Basket no tienen mucha cobertura ... en el pabellón del Estudiantes. Algo a tener en cuenta para el partido de mañana, el segundo de este playoff por el ascenso. Porque el primero se fue al limbo. Y bien es cierto que, aunque no lo quisieron, los jugadores del Gipuzkoa Basket dieron muestras desde el inicio de que no iban a poder superar el inhibidor de frecuencias que había puesto en el pabellón madrileño.

Seis pérdidas de balón en el primer cuarto, para 17 al final del choque. Demasiadas cuando hay un transatlántico delante del tamaño del cuadro estudiantil. Eso y la aparición del voraz Joaquín Rodríguez enterraron las opciones del 0-1 para los de Mikel Odriozola. No jugó Vrankic y la estadística a veces ayuda a explicar las cosas; como por ejemplo que esas pérdidas más los quince rebotes de ataque que capturó el 'Estu' le dieron 18 tiros más a canasta. Ante eso, poco hay que hacer. Estudiantes Granger (9), Schmidt (7), Rubio (8), Alderete (4) y Kravic (15) -quinteto inicial- Díaz (3), Alonso (6), Sola (0), Garino (0), Rodríguez (18), Andric (7) y Barro (6).T3:11/33 T2:23/45 T1:4/8 REB:35ASIS:18 PERD:7 ROB:12 FAL:20 VAL:95 83 - 71 Inveready GBC Johnson (5), Smith (18), Motos (2), Ansorregi (6) y Nicolau (6)-quinteto inicial- Zubizarreta (3), Díaz (10), Stürup (3), A. Martínez (11), Carralero (0), N'Guessan (7) y E. Martínez (0).T3:10/28 T2:16/32 T1:9/16 REB:35ASIS:17 PERD:17 ROB:5 FAL:15 VAL:77 Parciales: 23-18, 41-29 (descanso),63-45 y 83-71(final).

Árbitros: Zafra, Morales y Carpallo. Sin eliminados.

Incidencias: Primer partido del playoff de ascenso disputado en el Movistar Arena de Madrid. Con todo, el GBC trató de exigir al máximo a los madrileños, con una defensa en zona y cinco 'bajitos' llegaron a ponerse ocho abajo y posesión tras una antideportiva. Quedaban algo menos de tres minutos y anotar les hubiera metido el miedo en el cuerpo a los de Natxo Lezkano pero se falló el tiro, el ínclito Rodríguez anotó para poner diez arriba a los suyos y el final del choque fue placentero para los locales. Rodríguez, una pesadilla Las pérdidas marcaron el primer tramo de partido donde Granger empezó mandando, junto con Kravic pero la rotación del GBC con Mateo Díaz y Ander Martínez, aguantaba en el luminoso, 21-15 (min. 8). Un triple de Stürup dio esperanza a los seguidores del Inveready, 23-21, nada más empezar el segundo cuarto pero ahí empezaron a desaparecer las rayitas de la cobertura del móvil. Barro pescó un rebote de ataque, Rodríguez puso un tapón y clavó un triple en la misma jugada, se sacó un canastón y el Estu anotó dos tiros más desde más allá del arco para firmar un 15-0 que dejó muy tocado al equipo de Odriozola, 38-21 (min. 14). En apenas algo más de dos minutos, el Estudiantes había puesto la primera pica hacia el triunfo, algo de lo que aprender porque el baloncesto actual da para estas cosas: dejar medio enfilado un partido o remontar distancias que antes parecían impensables de solventar. Vaya si tuvo que picar piedra el Gipuzkoa Basket, con casi veinte puntos abajo. Y lo hizo. Encontró algo de cobertura en el teléfono. Smith pidió el balón y N'Guessan trabajó bien, aunque estuvo muy despistado atrás. El Estudiantes bajó algo sus porcentajes, lo que le dio al Gipuzkoa Basket para rebajar algo la distancia, 41-29 al descanso. Un buen arranque tras el descanso mantuvo la ventaja, pero el cuadro del Ramiro es tan extenso que siempre encontraba a alguien que le sacara del atolladero. Primero Dejan Kravic y Francis Alonso, 52-35 (min. 24). Reacción guipuzcoana con Manex, Johnson y Smith, pero nueva escapada de los madrileños con nueve puntos seguidos, 63-42 (min. 29). Como no había nada que perder, el GBC se quitó un poco el miedo y jugó sin red. Cinco puntos de Mateo, una canasta de Ansorregi y un triple de Ander obligaron a Lezkano a parar el partido, 66-52 (min. 32). Odriozola se situó en zona de ajustes y jugó con cinco pequeños, Ansorregi al 'cinco' marcando a Kravic y ese cambió cogió a contrapié al Estudiantes, cayeron dos triples más del ingeniero y el 'Estu' solo anotó de la única manera posible: cogiendo rebotes de ataque. Al final la distancia fue demasiada y el GBC, además, se quedó sin batería.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión