Dominar la pintura y lanzar a la canasta del playoff

El domingo a las 17.00 horas en el Amenabar Arena, el Inveready Gipuzkoa Basket arrancará oficialmente la temporada 2025/26. El Leyma Coruña ... será el primer rival en visitar Donostia en el partido que inaugura el curso para los de Sergio García, que terminarán en la pista del Obradoiro el 8 de mayo. Pero antes de que las zapatillas empiecen a chirriar entre mates y triples, la pista de Illunbe se convirtió ayer en escenario de la presentación institucional del equipo que defenderá la camiseta del GBC esta temporada.

Una plantilla renovada, con ocho caras nuevas, se presentó ayer en sociedad en la pista en la que desde esta semana tendrán que sudar la camiseta, tratar de hacerse fuerte ante la afición y sumar en casa el mayor número de victorias posibles. El objetivo deportivo para esta campaña será entrar en el playoff, un reto que el equipo afrontará con ambición desde el primer día con el lema que marcará el rumbo del club esta temporada: 'Los pies en el suelo y Gipuzkoa en el corazón'. Así lo explicó Jose Luis Zubizarreta, director deportivo del club, que apostó por «la continuidad de un proyecto realista, humilde, cercano, muy guipuzcoano, porque somos así», incidiendo en que la «razón de ser tiene que ser el baloncesto guipuzcoano».

Una de las principales novedades es el cambio en el banquillo. La batuta la llevará Sergio García, el tercer guipuzcoano que coge las riendas del GBC tras Lolo Encinas y Mikel Odriozola.

En la puesta de largo institucional ayer, además de la plantilla, estuvieron el staff, la junta directiva, patrocinadores, representantes institucionales y algunos aficionados que quisieron demostrar su apoyo al equipo desde el primer día. Roberto Ramajo, director de Deportes de la Diputación Foral, destacó la importancia de los referentes guipuzcoanos y el trabajo del club en los últimos años asegurando que «Gipuzkoa quiere soñar con vosotros». Iñaki Gabarain, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Donostia, aseguró estar «orgulloso de contar un proyecto arraigado, que pronto tendrá la casa que se merece». Por último, el presidente del GBC, Ignacio Núñez, prometió «esfuerzo, siempre con humildad pero sin ningún miedo. Queriendo ser referente para los niños del territorio y un lugar para hacer a los que vengan la vida más agradable.

Potencial desde el 6,75

El Invereay Gipuzkoa Basket 2025/26 se va a un plantel de doce jugadores. Con un calendario siempre apretado, cualquier inconveniente, una lesión, enfermedades o bajas puntuales pueden penalizar muchísimo. Arroyo y Zubizarreta serán los guías, a los que les puede ayudar Maiza. Motos, Ansorregi, McGhie, Hanzlik y Terry formarán la batería exterior, mientras por dentro estarán Korsentia, Rosa, Ngom y Nicolau. La versatilidad de Ansorregi le puede colocar en la posición de 'cuatro' también, aunque el azkoitiarra partirá desde la posición de 'tres'.

El alero estadounidense Tyler McGhie es el último fichaje realizado por el club guipuzcoano para suplir la baja de Mads Stürup tras su lesión en el ligamento cruzado de la rodilla. El internacional danés ha alcanzado un acuerdo para la ampliación de su contrato por una temporada más.