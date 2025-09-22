La sede de Multiverse Computing ha acogido esta mañana la presentación de los jugadores del Inveready Gipuzkoa Basket Giorgi Korsantia y Tyler Mcghie. El GBC ... comenzará la liga en el Amenabar Arena ante el Leyma Coruña este domingo, un partido que finalmente se disputará a partir de las 17.00 horas.

«Nos aseguraremos de estar preparados para ganar nuestro primer partido en casa», apuntó Giorgi Korsantia. El ala-pívot fue el mejor jugador de la liga georgiana la temporada pasada y se mostró ilusionado con empezar a competir cuanto antes. «Coruña estuvo en la ACB y quiero empezar a jugar contra los que ya tienen esa experiencia. Es nuestro primer partido y buscamos ganar, seguro, pero al mismo tiempo, sabemos que el rival no vendrá aquí dispuesto a perder. Estamos deseando empezar a jugar», aseguró el georgiano.

«Soy consciente de que esta liga tiene un ritmo muy rápido. Hay más contraataques, más velocidad, tiros rápidos... Sergio me ha dicho que necesitará mi ayuda para estar cerca del aro, para hacer buenos bloqueos, para tener dos defensores sobre mí y abrir más pases y tiros abiertos para que los demás generen. Así que espero hacer todo lo posible para ayudar a los demás», explicó.

La temporada pasada, en la que promedió 20 puntos y 12 rebotes por encuentro, también compitió en la FIBA Europe Cup, coincidiendo en la fase de grupos con el Bilbao Basket. Por el momento está encantado tras estos primeros días en la ciudad. «San Sebastián es increíble. Me gusta la playa y los edificios son muy bonitos. La gente es muy amable y cálida y con mis compañeros genial. Tenemos muy buen ambiente, que para mí también es importante», reconoció.

Tiene algo pendiente, «los del equipo ya me han enseñado algunos sitios, pero sigo esperando el lugar donde está la mejor tarta de queso vasca, todavía no me han llevado. Y sin duda, la quiero probar. Estoy deseándolo», confesó.

Korsantia comparte con su nuevo compañero de equipo Tyler McGhie ese primer flechazo con la ciudad. «Lo que he visto me parece precioso, todavía la estoy explorando, pero es realmente bonita. El equipo también es muy amable. Son excelentes, me lo han puesto fácil», celebra.

El alero estadounidense fue el último fichaje del club guipuzcoano para suplir la baja de Mads Stürup tras su lesión en el ligamento cruzado de la rodilla. «Ya he tenido la oportunidad de jugar dos partidos, ha sido muy divertido», reconoció. Sobre lo que el equipo y el entrenador esperan de él, «creen que puedo ser un muy buen jugador en esta liga. Sergio puede enseñarme muchas cosas, siendo este mi primer año. Quiere que tire triples, muchos triples», apuntó.

Acuerdo de colaboración

La presentación de ambos sirvió para anunciar que Gipuzkoa Basket y Multiverse Computing han alcanzado un acuerdo de mutua colaboración que convertirá a la empresa de software de inteligencia artificial cuántica en patrocinador del club. Enrique Lizaso, CEO de Multiverse Computing, celebró el acuerdo, deseó suerte a los jugadores en el inicio de temporada y puso en valor los valores compartidos entre la empresa y el club. «Somos una compañía, con sede en Donostia, que atrae talento de fuera, igual que el Gipuzkoa Basket», subrayó.