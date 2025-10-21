Copa entre semana para GBC y Biele

Arrancan las eliminatorias de la Copa España de baloncesto. Un total de 32 equipos disputarán esta semana los cruces a partido único con los billetes ... a los octavos de final en juego. Entre ellos, el Inveready Gipuzkoa Basket y el Biele ISB Iraurgi. La Federación Española de Baloncesto le ha dado una vuelta a la Copa España FEB. Tras las eliminatorias, se llegará a una Final Four que disputarán los equipos que hayan llegado a semifinales. Una fase final que se jugará el 23 y 24 de enero con sede todavía por determinar a partido único y con el título de campeón en juego.

El conjunto donostiarra empieza mañana su andadura en esta competición, ya que los diecisiete equipos de Primera FEB se incorporan en esta ronda. Los entrenados por Sergio García reciben en el Amenabar Arena al Palmer Basket Mallorca (20.00 horas). El equipo balear, entrenado por Marco Justo se estrena esta temporada en la categoría de plata del baloncesto nacional y su principal objetivo será mantener la categoría. En este inicio de temporada no suman ninguna victoria en tres jornadas ligueras ya disputadas.

Desde el GBC celebran que el choque se dispute en casa y así evitar el viaje. Sergio García apela a la afición a que acuda a apoyar al equipo. Para la cita los abonados podrán invitar a dos personas con su abono gracias a la promoción 2+1. Se abrirá la puerta 10 para tribuna y la 11 para pie de pista, donde se entregarán las entradas adicionales. Para el técnico altzatarra el partido supone una buena ocasión de seguir acumulando minutos de competición. «Es una oportunidad de jugar más partidos, y el equipo ahora mismo está en esa necesidad de jugar para ir creciendo como equipo».

Jugadores como Rosa, Ngom o Maiza, que se han incorporado más tarde a la dinámica del grupo, no han tenido pretemporada, por lo que puede ser la de hoy una buena oportunidad. «Necesitamos no solo entrenar, sino el estrés que te da un partido. Este encuentro para nosotros es importante porque nuestra fuerza, pensando en el medio plazo, tiene que ser el grupo, y tener más jugadores involucrados en la rotación, será clave», subrayó García.

En el club donostiarra ha gustado el nuevo formato. «Es un partido que si ganas continúas, si pierdes, no. Tiene esa parte de emoción, le da ese punto de competitividad alto, un mal día y estás fuera. A los americanos, nuestro segundo entrenador les ha explicado que es como el 'sweet sixteen', y bueno, les ha parecido llamativo», bromeó.

Iraurgi recibe al Toledo

El sorteo de la Copa ha emparejado al Biele ISB con el CB Toledo Basket. El partido único se jugará en Azpeitia el miércoles (20.00 horas). Un duelo entre dos equipos de la misma categoría y que llegan al partido en dinámicas parecidas. Los guipuzcoanos suman tres victorias en un inicio de curso sobresaliente, mientras que el conjunto castellano ha sumado dos, tras vencer al Valle Egüés navarro y a la Cultural y Deportiva Leonesa. Se trata de un nuevo club surgido en la localidad manchega, un nuevo proyecto surgido este verano, que aterriza directamente en Segunda FEB.