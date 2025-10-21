Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Copa entre semana para GBC y Biele

Los donostiarras reciben mañana (20.00) al Palmer mallorquín y los urolatarras se miden el miércoles en casa al Toledo con el objetivo de pasar a octavos de final

Iris Moreno

Martes, 21 de octubre 2025, 08:31

Comenta

Arrancan las eliminatorias de la Copa España de baloncesto. Un total de 32 equipos disputarán esta semana los cruces a partido único con los billetes ... a los octavos de final en juego. Entre ellos, el Inveready Gipuzkoa Basket y el Biele ISB Iraurgi. La Federación Española de Baloncesto le ha dado una vuelta a la Copa España FEB. Tras las eliminatorias, se llegará a una Final Four que disputarán los equipos que hayan llegado a semifinales. Una fase final que se jugará el 23 y 24 de enero con sede todavía por determinar a partido único y con el título de campeón en juego.

