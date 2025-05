Ander Martínez de la Orden (Madrid, 1995) va a jugar un partido de playoff, el segundo ante el Estudiantes, «donde hacía gimnasia en el cole». ... El alero del GBC fue al Ramiro de Maeztu desde los 4 años y sus primeros pasos en el baloncesto los dio en el Estudiantes. «Ellos tienen más presión», avisa y no descarta a Vrankic para ayudar al equipo.

– Llegan los playoff. ¿El momento preferido del año?

– La verdad que sí. Es el momento que esperas durante todo el año. Son partidos más divertidos que el resto de la temporada. A mí me gustan mucho los playoffs, por mí no habría final four. Si decidiera yo haría otras dos series de playoff.

– ¿Cómo llegan a estos partidos contra el Estudiantes?

– Llegamos en un buen momento. Los resultados nos han acompañado en los últimos meses, bastante bien. Creo que estamos jugando bien, defendiendo mucho mejor que en otras etapas de la temporada, compartiendo más el balón. Llegamos en buena dinámica.

– Han logrado nueve victorias en los últimos once encuentros, y varios de ellos ante rivales de enjundia. ¿Es su mejor aval?

– Sí, eso es. Creo que las victorias vienen acompañadas de estar jugando mejor. No son victorias de suerte o de que de repente aparezca alguien y meta 40 puntos. Son bastante corales, de estar más fuertes, más duros y divirtiéndonos más.

– Le tengo que preguntar por Vrankic... Ya están acostumbrados a tener que tapar ausencias.

– Yo creo que aún no se sabe si va a poder estar o no. Pero está claro que es un jugador muy importante para nosotros. Nos da muchísimo Josip. En el caso de que no esté, pues habrá que cambiar cosas. Pero bueno, todavía no se sabe.

– ¿Está dando esperanzas de que Vrankic sea de la partida?

– Ya sabes, la esperanza es lo último que se pierde... (Ríe)

– Dependiendo de si Vrankic juega, a usted le pueden mover un poco de puesto, pero no le importa, ¿verdad?

– Yo siempre he dicho lo mismo: a mí lo que me gusta es jugar. No le pongo pegas a donde me ponga el entrenador.

– ¿Cómo está de la rodilla?

– Estoy algo mejor. Sí que he estado los últimos dos, tres meses ahí bastante tocado.En febrero empecé a tener el problema y aguanté porque estábamos en un mal momento. Además, no ha habido un momento así para poder parar de verdad. Pero ahora vengo con mejores sensaciones.

– ¿Qué tal lleva tantos cambios e idas y venidas durante la temporada?

– Siempre es complicado, ¿no? Que vaya llegando gente, saliendo gente. Al final haces amistad con la gente que viene o se va. Es un poco así el mundo del baloncesto en ese tema. Ahora parece que han encajado las cosas y esto es como todo, ¿no? Las cosas empiezan a ir bien y te olvidas de lo que había antes. Pero hay que darle valor a poder haber remontado esta situación, que no es fácil.

– ¿La llegada de Daishon Smith ha sido clave en la mejoría?

– Deishon ha sido, creo, lo que ha hecho clic en la plantilla. Se nota que es un jugador con más experiencia, que tiene galones, tira cuando tiene que tirar y no absorbe muchísimo balón. Tú ves los partidos y no es un tío que necesite el balón todo el rato. Aprovecha muy bien sus oportunidades y yo creo que eso nos hace mejores a todos.

– No hay mejor ciudad para jugar un playoff que Madrid...

– Eso es (Risas). A ver si podemos dar la sorpresa. No será fácil porque Estudiantes es un muy buen equipo, pero bueno, los partidos hasta que no se juegan, no se ganan.

– El primero en el Movistar Arena, y el segundo en el Magariños. ¿Especial?

– Mucho, mucho. Ahí hacía educación física en el cole. Para mí es especial, he pasado muchísimo tiempo de mi vida allí. Siempre voy y encuentro mucha gente que conozco y me hace ilusión.

– ¿Sus amigos con quién van?

– Hombre, con el Gipuzkoa Basket. Aunque hace un par de años en el Magariños vi a alguno con la bufanda del Estudiantes y ya se llevó una bronca. ¡Nos apoyarán, seguro!

– ¿Qué me dice del Estu?

– Pues un gran equipo, con muchos jugadores desequilibrantes, una plantilla muy completa. No puedes dejar a ninguno. Empiezas por Granger y Kravic, y llegas hasta Andric, Schmidt o Christisna Díaz.

– Y contra eso, ¿qué se hace?

– Lo que te he dicho antes: dureza y juego coral.

– ¿Considera que es más complicado este cruce que los anteriores con Coruña o Tizona?

– Es diferente. Te diría que con el cambio de entrenador creo que aún no se sabe muy bien qué estilo de juego tienen, qué es lo que buscan. No sabes por dónde te van a salir exactamente. Tienen muchos jugadores con mucho talento.