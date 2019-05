Xavi Hernández se retira para ser entrenador Xavi, en un partido de Liga de las Estrellas de Qatar con el equipo Al Sadd El catalán cuelga las botas a final de temporada para dedicarse a otra de sus pasiones: «estoy deseando ver qué me depara el futuro como entrenador» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 2 mayo 2019, 18:36

Xavi Hernández, hombre clave de la selección española tricampeona y alma del legendario Barça de Pep Guardiola, confirmó este jueves que colgará las botas a final de temporada en Catar, para empezar una nueva carrera como entrenador. «Ésta es mi última temporada como jugador, pero estoy deseando ver qué me depara el futuro como entrenador», afirmó el jugador del Al Sadd catarí, en una carta abierta. «Ha sido un privilegio jugar al fútbol hasta los 39 años y ahora me gustaría terminar la temporada en la cima, ganando la Copa del Emir y llegando a la siguiente fase en la Liga de Campeones de Asia», escribió el campeón de mundo con España en 2010.

El que fuera uno de los grandes exponentes del juego de toque del Barcelona y la 'Roja' deja entrever cuáles será su filosofía como técnico. «Mi filosofía como entrenador refleja el estilo que desarrollamos durante muchos años bajo la influencia de Johan Cruyff y de La Masía, y que tiene su máximo exponente en la forma de jugar al fútbol en el Barcelona», añadió.

«Me encanta ver a los equipos tomar la iniciativa en el campo, el fútbol de ataque y volver a la esencia de lo que todos amamos desde nuestros días de infancia: el fútbol de posesión», añadió Xavi. «Lo que he logrado en las últimas dos décadas ha sido un privilegio» y, por ello, quiere devolver todo lo aprendido en el campo en su próxima etapa como entrenador, insistió el centrocampista español. Después de levantar ocho Ligas españolas, cuatro Ligas de Campeones, una Copa del Mundo y dos Eurocopas, Xavi considera que ganar la Liga de las Estrellas de Catar «ha sido un final perfecto para mi carrera como jugador».

Con esta misiva, Xavi, considerado por muchos el mejor centrocampista de la historia, confirma que «va a ser mi último año. En enero cumpliré 39 años y creo que es el momento de decir adiós». Xavi llegó al fútbol catarí en la 15-16 para culminar su carrera de jugador y empezar a formarse como entrenador en la Aspire Academy. Aunque nunca ha escondido su deseo de entrenar algún día al Barça, descartó hacerlo a corto plazo. «La idea es empezar aquí en Catar para coger experiencia, probarme a mi mismo. Es una etapa nueva en la que empiezo de cero», explicó en noviembre a la SER.

Parece por tanto que el manual de entrenador de Xavi Hernández, 'Pelopo' en la caseta, será fiel al estilo que durante tantos años se ha podido disfrutar en los terrenos de juego. Su visión de juego, el fútbol de posesión, de control, de dominio le ha llevado a tener un palmarés envidiable, al alcance de muy pocos.

Quizá le faltó un Balón de Oro a añadir a sus 35 títulos, aunque eso poco pareció importarle. «El mejor es Leo, eso lo sabe todo el mundo», dijo en 2010 cuando se quedó a las puertas cuando el título mundial de España le convirtió en candidato incluso por encima de Andrés Iniesta.

«Si analizamos el fútbol como deporte colectivo Xavi es el jugador más influyente que jamás he visto. Otros mueven a su equipo, pero sólo he conocido a uno, que es él, que ha hecho moverse a los 22 que hay en el campo como él quiere, a su ritmo… Entiendo que se premien los goles pero que un jugador como Xavi que no haya tenido un Balón de Oro me parece un insulto al fútbol, la verdad. Es un jugador que para anularle hay que ponerle a dos, no lo consigues con un marcaje individual. Es algo unánime, no es porque nos caiga bien: pregunta a cualquiera que haya jugado contra él y te dirá lo mismo», resumió en su día a este medio Joseba Etxeberría.