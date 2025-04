Sergio Canales, tras su pelea con su entrenador: «No me arrepiento de nada, no he hecho nada malo» El futbolista español rompe su silencio y explica la bronca con Martin Demichelis

Javier Varela Madrid Martes, 8 de abril 2025, 08:56 Comenta Compartir

Días después de la bronca entre Sergio Canales y su entrenador, Martín Demichelis, el futbolista español ha roto su silencio. Una discusión subida de tono entre Canales y el técnico de Rayados de Monterrey terminó con el futbolista en el hospital y con diez puntos de sutura tras pegar una patada a una puerta. «No me arrepiento de nada, no he hecho nada malo», ha confesado Sergio Canales.

A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, Canales dice no arrepentirse «de nada» de lo ocurrido: «Solo quiero que sepan que estoy muy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo que pasó, porque de mi parte no he hecho nada malo». Tras conocer los hechos, Demichelis trató de quitar hierro al tema, explicó que su filosofía se caracteriza por estar abierto a los jugadores, y negó un conflicto con Canales, quien, según su versión, solo estableció sus puntos de vista técnicos en el entrenamiento.

«Nunca he querido perjudicar a este equipo con el que me he sentido muy identificado y que desde que he llegado he dejado todo en cada entrenamiento y en cada partido», añadió un Canales, que se perdió el último encuentro de su equipo ante el Guadalajara del sábado -que ganó 3-1- por estar convaleciente de la herida que se provocó. Habrá que ver si el futbolista cántabro puede disputar la decimoquinta jornada del torneo Clausura. Un partido especial por tratarse de un derbi de la ciudad de Monterrey ante los Tigres UANL.

«Desafortunadamente, producto de la frustración que probablemente sufrimos todos cuando las cosas no salen, tuvimos una charla grupal intensa, pero creo que constructiva, que se ha magnificado dado el accidente que tuve», añadió el futbolista español en el vídeo que compartió en redes sociales.

«He guardado silencio por respeto, pero saben de mi compromiso y mi amor por este equipo, por eso he grabado este video para ponerle punto final al tema. Tenemos que estar enfocados, unidos e ir por ellos. Y arriba el Monterrey», sentenció Canales.

Un mensaje que llega cuando quedan tres jornadas para el final de la fase regular y Rayados se está jugando clasificarse para los cuartos de final. Unos duelos en los que el equipo entrenador por Demichelis, necesita a Sergio Canales, uno de sus jugadores clave ya que en este curso ha disputado 39 encuentros con una excelente aportación de 17 goles y doce asistencias.