Fase de clasificación Luis Enrique da su primera lista en el camino de la Euro 2020 El asturiano tiene varias bajas por lo que deberá incluir novedades respecto a la última citación del pasado noviembre

Vuelve la selección después de un 2018 tumultuoso, en el que España logró siete victorias, cinco empates y dos derrotas, ambas con Luis Enrique, ya que Julen Lopetegui, despedido de forma fulminante a dos días del inicio del Mundial por su fichaje por el Real Madrid, no perdió un partido con la selección desde julio de 2016. Después de ilusionar con las victorias ante Inglaterra y Croacia, España no fue capaz de sumar más puntos en octubre y noviembre por lo que se quedó fuera de la final four de la Liga de Naciones que se jugará este mes de junio.

Ahora debe empezar a pelear por lograr un billete de la Euro 2020, una competición multisede, en la que Bilbao acogerá varios partidos de la primera fase. «Estoy muy satisfecho de la actitud de los jugadores. Vamos a intentar dar una imagen potente que nos acerque a lo que queremos dar dentro de la próxima Eurocopa si somos capaces de clasificarnos que yo espero que así sea», dijo a finales de año el técnico.

En torno a las 11:30 horas dará a conocer su lista de jugadores citados para los dos primeros encuentros de la Fase de Clasificación de la EURO 2020 y una hora más tarde, desde las 12:·30 horas, el técnico comparecerá ante los medios en la Ciudad del Fútbol para explicarla. Lleva seis onces distintos y eso que no ha podido usar a Dani Carvajal, lesionado en las cuatros listas del asturiano. Nadie ha completado todos los partidos con el asturiano, que tiene mucho trabajo por hacer.

La apuesta por el vértigo e intercambio de golpes le obliga a tener más futbolistas decisivos de cara a gol. Hay buen nivel de delanteros (Rodrigo o Morata parecen fijos), aunque algunos están lesionados (como Aspas) mientras que otros (como Paco Alcácer o Diego Costa) se quedaron fuera de la última lista. Quizá por eso parezca más prioritario encontrar fortaleza atrás. «Estamos en proceso de crecer, de probar y ver jóvenes para la próxima Eurocopa. Veo áreas de mejora, pero cuando llegamos sabíamos la situación y estamos formando un grupo. El objetivo está intacto», reconoce Luis Enrique, que ha usado 32 jugadores en seis alineaciones de los 74 que tiene «en el radar».

Dani Carvajal se ha perdido por lesión las cuatro listas que por el momento ha tenido que ofrecer el técnico asturiano en el cargo

La selección comenzará su camino para Bilbao en Valencia el próximo sábado 23 de marzo en Mestalla ante Noruega, en el primero de los partidos de la fase de clasificación para la Euro 2020, que se disputará por primera vez en doce ciudades. Tres días después España viajará a La Valeta para medirse a Malta en estadio Nacional Ta'Qali.

El sorteo emparejó al cuadro de Luis Enrique junto a Suecia, Noruega, Rumanía, Islas Feroe y Malta. Las dos primeras de cada grupo, cuyos partidos se celebrarán durante marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre de 2019, se clasificarán directamente para la fase final y La Roja debería estar entre ellas pese a la decepción de quedarse fuera de la 'final four' de la Liga de Naciones.

Martin Odegaard, en la lista de Noruega ante España Martin Odegaard, cedido por el Real Madrid al Vitesse, está en la lista de Noruega para el debut en la fase de clasificación a la Eurocopa 2020 contra España, que se jugará el día 23 en Valencia. El seleccionador Lars Lagerbäck convocó a un debutante, el portero Per Kristian Brtveit (Djurgrden), y volvió a llamar al centrocampista Mats Moller Dhli (St. Pauli). En la lista para los partidos frente a España y Suecia, a la que se medirá tres días después en Oslo, no figura el mediocentro del Genk Sander Berge, una de las figuras de Noruega, convaleciente de una lesión. «Nos enfrentamos al mejor equipo del grupo sobre el papel. Empezar contra ellos será por supuesto muy difícil. España, a domicilio, es uno de los rivales más difíciles que puedes tener, aunque quizás no sean tan buenos como hace años y han tenido actuaciones irregulares», dijo Lagerbäck. El encuentro en Valencia será «durísimo», vaticinó el técnico sueco, que cree no obstante que «nada es imposible en fútbol». La convocatoria la componen los siguientes jugadores: Porteros: Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin/ALE), Michael Grytebust (OB), Per Kristian Worre Brtveit (Djurgrden). Defensas: Haitam Aleesami (Palermo/ITA), Omar Elabdellaoui (Olympiacos/GRE), Kristoffer Ajer (Celtic/ESC), Even Hovland (Rosenborg), Birger Meling (Rosenborg), Hvard Nordtveit (Fulham/ING), Sigurd Rosted (Gante/BEL), Jonas Svensson (AZ Alkmaar/HOL), Martin Linnes (Galatasaray/TUR). Centrocampistas: Mats Moller Dhli (St Pauli/ALE), Mohamed Elyounoussi (Southampton/ING), Markus Henriksen (Hull/ING), Stefan Johansen (Fulham/ING), Ole Kristian Selns (Shenzhen/CHN), Martin Odegaard (Vitesse/HOL). Delanteros: Tarik Elyounoussi (AIK/SUE), Bjorn Johnsen (AZ Alkmaar/HOL), Ola Kamara (Shenzhen/CHN), Joshua King (Bournemouth/ING), Alexander Sorloth (Gante/BEL).

Cuando se certifique la esperada clasificación para la fase final llegará el momento de ver a España en Bilbao, ya que la capital vizcaína es una de la docena de sedes de la Eurocopa, junto a Londres (semifinales y final), Roma, Ámsterdam, Bakú, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublín, Glasgow, Múnich y San Petersburgo. «Nos encanta que una de las sedes sea en España, en Bilbao. Ojalá lo podamos aprovechar», subrayó el seleccionador nacional el pasado día 2 de diciembre en Dublin.