Luis Enrique: «Estamos en fase de evolucionar y la competencia eleva el nivel»
RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 15 marzo 2019, 13:40

Luis Enrique compareció para explicar su lista de convocados, con ocho novedades, para los partidos ante Noruega y Malta. «¿Revolución? Dejémoslo en evolución, no me gusta revolución», dijo cuando le preguntaron por el alto número de nuevos en la citación. «El proceso ha sido el mismo de las anteriores convocatorias. Hemos hecho un seguimiento exhaustivo de los jugadores que pueden estar en la convocatoria y hemos valorado muchos factores a tener en cuenta. Sólo entran 23, han venido otros antes que podrían estar, pero estos son los 23 elegidos. Estoy contento de cómo ha quedado la lista», dijo antes de recordar que «Es un día feliz para los que han sido convocados, no tengo nada qué decir de los no convocados».

El seleccionador, que dijo tener «bastante alergia» y se disculpó por si su tono de voz no era «el más adecuado», se mantuvo fiel a su costumbre y no quiso hablar de los ausentes (como Isco, Saúl, Azpilicueta o Thiago) a los que no cerró la puerta para el futuro pero dejó algunos mensajes que transmiten su idea respecto a algunos de esos cambios sin querer aferrarse a la situación de cada futbolista en su club. «Valoramos las circunstancias que rodean a cada jugador. Miramos todos los detalles. Sé de sobra cómo entrenan los jugadores. A Asensio y Ceballos les he visto con buena actitud«, antes de aclarar que no llama a nadie.

No llama a nadie

Tampoco a entrenadores como Solari para preguntarles por cómo están los posibles internacionales ni tampoco a los futbolistas que se van que dar fuera. «No llamo a nadie salvo que haya que hacerlo por algo excepcional. No hago excepciones», insistió antes de aclarar que «en estos cuatro meses no he hablado con ningún entrenador. Ya me preocupo yo de saber cómo entrenan y cómo es su actitud en los entrenamientos. No necesito llamar a entrenadores. Además, bastante tienen ellos con sus cosas como para vaya yo a añadirles más».

Prefirió hablar de los nuevos. Así analizó a Jaime Mata. Bastante alergia, tono de voz el más adecuado. «Es uno de los jugadores que mejor estado está, de los mejores delanteros que mejor, que mejor está rindiendo en cuanto a números, pero no sólo le he llamado por sus goles, también por su actitud, su trabajo... Le veo mucho potencial y tengo ganas de verlo entrenar con la Selección», explicó sobre el jugador del Getafe antes de hablar de Jesús Navas, que vuelve a la seleccióin cinco años después del amistoso ante Italia en 2014 en el Calderón. «Ha estado muy bien toda la temporada. Es ofensivo, tiene desborde, nos puede aportar soluciones en estos dos partidos y ha merecido su faceta defensiva».

El nombre más esperado era el de Sergio Canales. «Está en la prelista desde el principio de temporada. Al final, tras un clamor popular, he creído que puede estar. Está en un gran nivel. Lo ha estado toda la temporada. Puede jugar como interior o como extremo. Tiene calidad, pase, chut, trabajo defensivo como no puede ser de otra forma para venir. Tengo ganas de verle».

También Iker Muniain regresa 7 años después a una selección que no para de sumar efectivos. «Tiene desborde y uno contra uno. También llega al área, buena actitud defensiva. Ha estado como el Athletic», bromeó sobre el jugador del Athletic, que vuelve como Parejo que considera «está en el momento justo». Alabó también a a Fabián Ruiz: «Me gusta mucho. Le veo aquí como interior. Esta creciendo. Ahora está jugando de pivote. Muchas ganas de verlo con nosotros».

De hecho, con el centrocampista del Nápoles ya lleva 41 convocados en sus cuatro listas. «Si eso garantizara ganar… Me gusta ver jugadores en las concentraciones. Y esta lista se irá ampliando, aunque sean partidos oficiales. Estamos en fase de evolucionar y la competencia eleva el nivel. Hasta ahora son 41 y es porque me gusta ver a los jugadores en las concentraciones. Tengo una lista de 62 jugadores». Por último quiso destacar que «hay tres laterales izquierdos porque tanto Bernat como Jordi Alba pueden jugar de interior«.