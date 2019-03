Cambio Fabián lamenta su suerte y Saúl dice no necesitar explicaciones «Espero que esto solo sea un contratiempo en la que ojalá sea la primera llamada de muchas», dice el centrocampista del Nápoles RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Las Rozas Martes, 19 marzo 2019, 16:23

«No creo que el míster me tenga que dar ninguna explicación. Ha pensado que había otros futbolistas para estos partidos que le venían bien. Lo que tengo que seguir haciendo es trabajar en mi club y piense que estoy bien, que me quiere convocar estar disponible y rendir lo máximo», aclaró Saúl Ñíguez en el acto de renovación del patrocinio de Pelayo cuando le preguntaron por su ausencia en la lista inicial de convocados de Luis Enrique. «Tenía muchas ganas de estar aquí, es una pena que haya sido por la desgracia de la lesión de un compañero (Fabián Ruiz, con gripe A) al que le deseo lo mejor y una pronta recuperación. Me toca estar aquí, aprovechar la oportunidad y rendir al máximo. Personalmente en mi club llevamos una semana muy dura. La única manera que conozco de salir de esta situación es trabajar, trabajar y trabajar. Y es lo que vamos a hacer para corregir nuestros errores y mejorar».

Saúl, con motivo del día del padre, se refirió a la importancia de la figura paterna (Boria, que fue jugador del Chelsea) en su carrera y su vida. «Amo el fútbol por encima de cualquier cosa. He tenido la fortuna, desde pequeñito, de vivir en un mundo de fútbol con mi padre y tener dos hermanos futbolistas. Me siento muy afortunado de tener la familia que tengo. Mi padre ha hecho locuras por estar a mi lado apoyándome en mi carrera. Ha vivido por cada uno de sus hijos», dijo el colchonero.

«Me toca estar aquí, aprovechar la oportunidad y rendir al máximo. Personalmente en mi club llevamos una semana muy dura. La única manera que conozco de salir de esta situación es trabajar, trabajar y trabajar» saúl

El multiusos del Atlético fue reclutado por la ausencia del centrocampista español del Nápoles, que lamentó su suerte desde el hospital con un mensaje de agradecimient en Instagram junto a una foto en la cama del hospital en el que permanece ingresado después de viajar con fiebre alta a Las Rozas pese a que ya no había podido participar con el Nápoles ante el Udinese.

Pau, con un tirón en el cuello

En la sesión matutina se produjo otro percance físico ya que Pau López, meta del Betis, ha sufrido un tirón en el cuello. Se le harán pruebas complementarias para conocer el alcance de las molestias, lo que determinará si es baja para el duelo ante Noruega en Valencia o si se mantiene con el equipo.

Marco Asensio, por su parte, también habló en el marco del acto de presentación de la extensión del acuerdo entre la Federación y Pelayo como patrocinador de la Roja y reconoció que «es fácil integrarse en el vestuario de la selección» y que «está trabajando bien» de cara al partido ante Noruega. «Tenemos mucha ilusión en clasificarnos para la Euro. Todos queremos dar lo mejor de nosotros para el equipo», insistió el mallorquín, que se emocionó al ver a su padre en los comerciales de la aseguradora.