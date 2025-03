Dudas sobre la ausencia de Iñigo Martínez en la selección: «La Federación cree que no quería ser convocado» Varios medios señalan al exjugador de la Real Sociedad por no someterse a un reconocimiento médico en la RFEF

El central del F.C. Barcelona, Iñigo Martínez, se perderá los cuartos de final de la Nations League que enfrentará a la selección española ante Países Bajos. El club catalán comunicó que padecía una parameniscitis interna de la rodilla derecha y que «hará tratamiento en Barcelona bajo la supervisión de los servicios médicos». En su lugar, Luis de la Fuente optó por convocar al joven Huijsen.

Sin embargo, desde varios medios de Madrid aseguran que en la Federación española dudan de que el central quisiese estar presente en la concentración. Así por ejemplo, en la Cope, el periodista Roberto Morales aseguró que «hay un sentimiento instalado en la RFEF de que Iñigo Martínez no quería volver a ser convocado». En la misma línea, Juanfe Sánz comentó en 'El Chiringuito' que «en algunos miembros de la Federación española había dudas de las ganas de ir de Iñigo Martínez».

No es la primera vez que se da una polémica similar por este tipo de ausencias en las selecciones, y tampoco es la primera vez que el protagonista es el canterano de la Real Sociedad. El jugador de Ondarroa rechazó estar en la lista de Luis Enrique durante la Eurocopa celebrada en 2021 por no estar al «100% ni física ni mentalmente». En aquella ocasión emitió un comunicado anunciando que necesitaba «parar» y «dar un paso al lado para desconectar y recargar pilas».

Unai Simón defiende a Iñigo

La ausencia actual de Iñigo también ocurre al final de la temporada y cuando el Barça afronta un calendario muy complejo. Tras el parón, deberá disputar el partido liguero aplazado ante Osasuna y la vuelta de las semifinales de Copa en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, seguido de los cuartos de la Champions y unas posibles semifinales, mientras la Liga entra en su fase decisiva.

Precisamente antes de viajar para el partido de ida contra Países Bajos, el portero Unai Simón atendió a los medios y reclamó respeto por Iñigo Martínez, ante las dudas sobre su compromiso para regresar con España. Simón comentó: «No he hablado con él, pero me parece mal dudar de un jugador como Iñigo Martínez. Si el club ha sacado un parte médico diciendo que está lesionado, es una falta de respeto poner en evidencia al cuerpo médico del FC Barcelona«. El jugador del Athletic de Bilbao ha confesado que »Iñigo tenía muchas ganas de venir aquí y no ha podido por la lesión que tiene, me parece una falta de respeto a alguien que he tenido de compañero en el vestuario del Athletic». Simón también añadió que «no se merece esto que se habla de él».

Sin visita a los médicos de la Federación Española

El partido en el Metropolitano dejó las lesiones de Marc Casadó e Iñigo Martínez en el Barça. Tras ser diagnosticados por los médicos del club, los jugadores no viajaron a Madrid para la convocatoria de Luis de la Fuente. Sin embargo, el hecho de que el exjugador de la Real Sociedad no viajara a Madrid para ser examinado por los médicos de la Roja parece haber molestado a algunos sectores de la Federación.

Roberto Morales apuntó en 'El partidazo' de la Cadena COPE que «los hechos hablan por sí solos, hay dos jugadores del Barcelona que se lesionan en Madrid, que vuelven a Barcelona estando en Madrid, cuando lo lógico sería que por la mañana, a primera hora, se incorporasen a la Selección, los médicos de la Selección los viesen y los mandasen a casa». David Sánchez replicó: «¿Porque, si están lesionados, se deben someter a una doble revisión médica?». A lo que Morales sentenció: «Hay un sentimiento instalado en la RFEF de que Iñigo Martínez no quería volver ser convocado».