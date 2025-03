Un profesor analiza el inglés de Unai Emery: «Esa pronunciación...»

M. S. Lunes, 24 de marzo 2025, 15:39 Comenta Compartir

Robbie V, docente y fundador de 'Let's Speak English' que suele explicar en videos cortos como pronunciar frases correctamente en inglés, ha analizado la pronunciación del actual técnico del Aston Villa, Unai Emery, en su último vídeo en redes. El técnico originario de Hondarribia, concedió unas palabras a un reportero al final de un partido de la Champions League, un fragmento con el que el profesor de origen galés ha analizado el inglés del director técnico vasco.

«Aprendiendo inglés con Unai Emery», arranca diciendo el experto en aprendizaje del inglés, haciendo especial hincapié en la frase «'the difficulties we had'», dicha por el técnico de 53 años. «Bueno, me gusta esa conjugación del verbo 'to have' en pasado, como ya ha terminado el partido tienes que usar el tiempo verbal en pasado simple y aquí lo ha hecho muy bien», admitía el profesor. «Lo que pasa es que no me gusta la pronunciación de 'difficulties'», decía tras pronunciar la palabra correctamente.

La siguiente frase que analizaba el profesor era «'and the objective was'...». Una frase que le costaba más entender al experto en la lengua inglesa. «Aquí podría haber vocalizado mejor. Si quieres que te entiendan en inglés, la pronunciación clara es clave», especificaba el docente antes de pasar a la siguiente frase: 'on the field in 90 minutes'. O sea, en el campo durante 90 minutos. «Campo en inglés es 'pitch', aunque también se puede decir 'field'. Yo prefiero 'pitch'», admitía. «Y tampoco es 'minute', sino 'minutes'», aclaraba.

El técnico Unai Emery y los idiomas

La siguiente frase que analizaba era una frase en la que el técnico admitía que «a veces nos costaba», en inglés, 'sometimes we were struggling'. «Me encanta la palabra, pero no me gusta nada la pronunciación», seguía recalcando el profesor. Hasta que el experto se frustraba al oír al técnico del equipo de fútbol ingles volver a pronunciar mal la palabra 'minutes'.

«Otra vez con el 'minute'. Si trabajas en el fútbol, esta palabra la vas a tener que decir muchas veces. Y el 'minute' queda fatal. Esto es un gran ejemplo de la importancia de la corrección. Porque si tu profesor de inglés no te corrige, no te ayuda, seguirás diciéndolo mal y ese error va a ser muchísimo más difícil de corregir después», añadía.

Y es que la lucha del técnico guipuzcoano con los idiomas viene de antes, ya que cuando Unai Emery era técnico del París Saint-Germain, sorprendió en rueda de prensa a los presentes con su nivel de francés, dando un discurso sobre cómo mantener la competencia dentro de la plantilla, para lo que se ha ayudó de dos botellas de agua. Aunque a diferencia de con el francés, el profesor destacaba que «la verdad es que el entrenador va mejorando su inglés poco a poco. Se le ve con más confianza, pero esa pronunciación estropea su imagen», sentenciaba el profesor en el vídeo.