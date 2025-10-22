La Policía detiene a un aficionado radical del Athletic por agredir a otro ultra del Betis en las calles de Alcorcón El miembro de Herri-Norte, acompañado de otro 'hooligan' del Alcorcón, obligaron al bético a quitarse la camiseta y la exhibieron después como trofeo

A. Algaba Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:57

Un aficionado radical del Athletic de Bilbao ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de agredir a un ultra del Real Betis el pasado 15 de julio en las calles de Alcorcón. El seguidor rojiblanco, miembro de la peña Herri Norte Taldea, fue arrestado el pasado 13 de octubre en Bilbao fruto de la investigación realizada por la Policía.

Según informa la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, la agresión tuvo lugar el pasado día 15 de julio en la localidad madrileña de Alcorcón, cuando dos seguidores radicales de equipos de fútbol, uno de ellos integrante del Alkor-Hooligans, peña que acompaña en sus desplazamientos a la Agrupación Deportiva Alcorcón, junto con un miembro de la peña Herri Norte Taldea, grupo vinculado a la afición del Athletic, agredieron a una persona que portaba una camiseta del Real Betis Balompié en la que constaban las inscripciones '1907 SUPPORT' y 'RBB SUPPORT', nombres que corresponden al grupo ultra Supporter Real Betis Balompié.

Como especifican, estas aficiones se encuadran en corrientes políticas diferenciadas y enfrentadas, mientras que el Alkor-Hooligan y Herri Norte Taldea «se integran dentro de sectores de izquierda radical e incluso independentistas, los relacionados con los Supporter Real Betis Balompié se vincularía a la extrema derecha».

La camiseta, como trofeo

Los agresores, explica la Policía en una nota informtiva, insultaron, amenazaron y golpearon al aficionado del Betis, obligando a esta persona a desprenderse de la camiseta que llevaba, siendo la misma, posteriormente, «exhibida por parte de los agresores como trofeo de la agresión».

Como resultado de la investigación policial que se ha llevado a cabo, se detuvo, inicialmente, al seguidor del Alkor-Hooligans en la localidad de Alcorcón, mientras que al seguidor de Herri Norte Taldea se le detuvo el pasado día 13 de octubre en el barrio bilbaíno de Santutxu, acusado de un delito de odio, lesiones y fuerza con violencia.