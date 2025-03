15 partidos de sanción en total para los jugadores y técnicos del Romo que insultaron y amenazaron a un árbitro en Añorga

El Comité de Competición de la Federación Vasca de Fútbol ha decidido sancionar con un total de 15 partidos a los técnicos y jugadores del ... Romo que el pasado sábado insultaron y amenazaron al colegiado tras la suspensión del encuentro de Liga Vasca Juvenil que enfrentó al Añorga y al Romo en Rezola.

El segundo entrenador del equipo vizcaíno, que se encontraba en la grada cumpliendo un partido de suspensión, ha sido sancionado con cuatro encuentros por «conducta contraria al buen orden deportivo». En concreto, y según recoge el acta del encuentro, este técnico fue a su vestuario «dirigiéndose a mí de la siguiente manera: 'te vas a cagar, soy letrado y te voy a meter por lo penal. Te has equivocado y lo vas a pagar. Me cago en la puta, me voy a ir porque al final la voy a acabar liando, que puto sinvergüenza', teniendo que ser sujetado y sacado de los vestuarios por técnicos del Añorga KE mientras se encaraba conmigo. Tras la comprobación del acta se ha dirigido a mí de la siguiente manera: 'no vas a salir del vestuario, estoy llamando a la Ertzaintza, te vas a cagar' manteniendo su actitud agresiva y teniendo que ser nuevamente alejado de la zona de mi vestuario».

Dos de los futbolistas del Romo han sido suspendidos con cuatro partidos cada uno. El primero por «amenazar o coaccionar con intención de realizarlo, a árbitros», al decirle, siempre según el acta, «te voy a reventar la cabeza». Y el segundo, por «insultar u ofender a los árbitros, etc, de forma reiterada y ostensible» por llamar al colegiado «puto calvo, Don Limpio cabrón».

Otros dos encuentros de castigo ha recibido un tercer del Romo por «dirigirse a los árbitros con términos o actitudes de menosprecio» al soltar, según el acta, un «qué puta vergüenza», mientras que al entrenador del Romo le ha caído un partido por la doble cartulina amarilla que vio en el partido.