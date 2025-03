Graves insultos y amenazas a un árbitro en San Sebastián tras suspender un partido: «Te voy a reventar la cabeza»

Una semana más hay que volver a lamentar un capítulo de incidentes alrededor de un partido de fútbol. Sucedió el sábado durante el desarrollo del ... encuentro de categoría Liga Vasca Juvenil disputado en Rezola entre el Añorga y el Romo, un partido que tuvo que ser suspendido en el minuto 75 tras negarse el equipo vizcaíno a continuar jugando. Tras la suspensión, el colegiado del partido fue objeto de graves insultos y amenazas por parte de dos jugadores y del segundo entrenador del Romo, que se encontraba en la grada al estar cumpliendo un encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones.

Hasta ese minuto 75, el colegiado había expulsado a un futbolista del Añorga en el minuto 41 por «sujetar zancadillear a un adversario, evitando con su acción una manifiesta ocasión de gol»; al entrenador del Romo en el minuto 65 por dos amarillas seguidas, ambas por «desaprobar con palabras una de mis decisiones»; y a un jugador vizcaíno en el minuto 75 por dirigirse al colegiado utilizando la expresión «qué puta vergüenza», según recoge el acta.

A partir de ahí, el Romo se niega seguir jugando, tal y como detalla el árbitro en el acta: «En el minuto 75 de partido, y con el resultado de 1-0 y con un saque de banda a favor del Añorga...el equipo visitante Romo FC se niega a continuar jugando el partido. Tras hablar con el capitán de dicho equipo y reafirmarme que no iban a continuar jugando, tomo la decisión de suspender el encuentro». Es a partir de ahí cuando comienza la catarata de insultos y amenazas hacia el trencilla que quedan reflejadas en el acta.

Así, inmediatamente a la suspensión, el colegiado expulsa a un futbolista suplente del equipo vizcaíno «por dirigirse a mí de la siguiente manera: 'te voy a reventar la cabeza'».

«Estoy llamando a la Ertzaintza»

Ya en el vestuario, el árbitro recoge en el capítulo de incidencias que el segundo entrenador del Romo, que se encontraba en la grada cumpliendo un partido de sanción por acumulación de amonestaciones, «ha venido a mi vestuario dirigiéndose a mí de la siguiente manera: 'te vas a cagar, soy letrado y te voy a meter por lo penal. Te has equivocado y lo vas a pagar. Me cago en la puta, me voy a ir porque al final la voy a acabar liando, que puto sinvergüenza', teniendo que ser sujetado y sacado de los vestuarios por técnicos del Añorga KE mientras se encaraba conmigo. Tras la comprobación del acta se ha dirigido a mí de la siguiente manera: 'no vas a salir del vestuario, estoy llamando a la Ertzaintza, te vas a cagar' manteniendo su actitud agresiva y teniendo que ser nuevamente alejado de la zona de mi vestuario».

El acta también recoge que tras revisar el acta, y cuando los jugadores y técnicos del Romo se alejaban de los vestuarios, identificó a un jugador vizcaíno «dirigiéndose a mí de la siguiente manera: 'puto calvo, Don Limpio cabrón'.