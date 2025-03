Muere Nico Hidalgo, ex de Granada, Cádiz, Racing y Extremadura UD, a los 32 años

José Ignacio Cejudo Granada Sábado, 1 de marzo 2025, 12:03 Comenta Compartir

El futbolista de Motril (Granada) Nico Hidalgo falleció durante la pasada madrugada a los 32 años. Canterano del Granada aunque únicamente jugó con su primer equipo un partido contra el Córdoba de Copa del Rey en diciembre de 2014, en 2021 le fue diagnosticado un cáncer de pulmón con metástasis en los huesos. Luchó contra la enfermedad con actividad física en la Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos (UAPO) junto al médico Jesús Candel 'Spiriman', también fallecido en octubre de 2022, con el Extremadura como último club tras pasar también por el Racing de Santander y el Cádiz.

Al pésame del Granada, avanzado por su entrenador, Fran Escribá, a la conclusión de su comparecencia de prensa previa al derbi en Córdoba, le siguieron los de exequipos de Nico Hidalgo como el Cádiz, el Racing o el Motril, en cuya cantera también militó. El conjunto santanderino, de hecho, anunció que guardará un minuto de silencio en su memoria antes de su partido contra el Elche en El Sardinero este domingo a las 21 horas.

Nico Hidalgo habló en 2022 del cáncer que ya padecía, «sin perder la ilusión por volver a jugar a fútbol». Tos, cansancio, pérdida de peso y lesiones musculares fueron los primeros síntomas de la enfermedad: «Fue un jarro de agua fría. Cuando te dicen algo así, jamás estás preparado. Yo no fumo, me he cuidado toda la vida, me dedico al deporte, y es difícil de asimilar algo así».

Uno de los mejores amigos de Nico Hidalgo en el Granada fue Antonio Puertas, ahora en el Eibar, al compartir piso cuando ambos militaban en el filial. Juntos compartieron el ascenso de aquel Granada B a Segunda B en 2013, con gol precisamente del motrileño al Extremadura en Los Cármenes. Su posición era la de extremo derecho, habilidoso y encarador y con buen centro, y formó una línea de mediapuntas formidable junto al propio Puertas y Darwin Machís bajo la dirección de Joseba Aguado.

Nico Hidalgo fue homenajeado en Los Cármenes con motivo del Trofeo Ciudad de Granada en 2022 al recibir una camiseta enmarcada del equipo con su nombre y el dorsal '7' de manos del representante institucional Pepe Macanás.

