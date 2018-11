Segunda B El Real Unión no pasa del empate ante el colista El Real Unión consiguió un empate ante el Durango. / MIREYA LÓPEZ Los irundarras acumulan cinco jornadas sin ganar y siguen acercándose a la zona peligrosa de la clasificación OPTA Sábado, 10 noviembre 2018, 21:57

El Real Unión no está funcionando. Después de doce jornadas, en las que el equipo de Irun solo ha conseguido dos victorias, no se puede decir otra cosa. Y para más inri, los irundarras no pudieron pasar ayer del empate en su visita al Durango, el colista del grupo segundo de la Segunda B. Son ya cinco partidos seguidos los que los hombres de Juan Domínguez llevan sin ganar y siguen muy cerca de la zona peligrosa de la tabla.

1 Durango Errasti; Jurgi, Galarza, Aranda, Txapu; Zuazo, Ekaitz; Ekain, Javi Alonso (min. 82 Iparra), Ibon; Amorrortu (min. 71 Pradera) 1 Real Unión Txusta; Ekhi, Ceberio, Etxabe, Garrido; Esnaola, Urkizu; Galan (min.24 Capelete), Alain (min.60 Eneko), Yoel (min.74 Javi Martínez); Orbegozo. Goles: 1-0 min.71: Ekain; 1-1 min.84: Javi Martińez. Incidencias: 600 espectadores en Tabira.

En Tabira no valía otra cosa que no fuera la victoria y los txuribeltz salieron decididos a por el gol, pero Errasti, el portero local, dio al traste con cada ocasión unionista. Yoel, con un disparo lejano, y Esnaola, con un cabezazo a la salida de un córner, fueron los que estuvieron cerca de abrir el marcador. Con el 0-0 se llegó al descanso.

En la segunda parte, tras dos goles anulados por bando, fue la Cultural de Durango la que se adelantó. Quedaban veinte minutos para el final cuando Ekain remató un córner para poner el 1-0. El tanto fue un duro palo para los unionistas, pero supieron levantarse, encerrar a su rival en el área y a punto estuvieron de remontar.

Javi Martínez puso el 1-1 tras un córner en el 84 y Capelete no acertó en el 90 desde dentro del área. Al final, empate que sabe a poco.