Segunda B El Real Unión se lleva un punto F. de la Hera El equipo irunés ha conseguido un punto, tras empatar en el minuto 46 DV Sábado, 19 enero 2019, 17:53

(Avance) El Real Unión ha hecho un considerable esfuerza para igualar el marcador en el minuto 46 de partido, y conseguir así el esperado punto.

No está siento la mejor temporada del equipo irunés que se acerca peligrosamente a los puestos de descenso. No obstante, los locales lo han dado todo frente a Amorebieta. Los visitantes Tascón e Irazusta han sido los responsables de abrir la lata para el equipo azulón en el minuto 24 de partido. Pero el Real Unión no ha cedido y en los primeros minutos de la segunda parte, Jorge Galán ha igualado el marcador.