Segunda B Cuarta jornada seguida sin ganar El irundarra Eizmendi trata de frenar el avance de un jugador riojano sobre el césped de Las Gaunas. El Real Unión pierde en Logroño y se acerca a la zona de peligro

Derrota clara y contundente del Real Unión, que no supo aprovechar la crisis de juego que atraviesa la UD Logroñés, que le ganó 2-0. Los de Juan Domínguez se vieron superados en todo momento por un rival más intenso, que corrió más y que no fue tan horizontal como lo venía siendo en las últimas jornadas. La consecuencia de ese mayor ritmo entre unos y otros se reflejó en un marcador que pudo ser incluso más amplio, aunque en honor a la verdad, con el 1-0 hubo una jugada que pudo cambiar la historia.

Se la jugaba Sergio Rodríguez en Las Gaunas, algo que quería aprovechar el conjunto irundarra para meter presión desde el inicio al equipo riojano, pero que no consiguió. Los locales se mostraron más ambiciosos para lograr la primera victoria de la temporada y la consiguieron con un fútbol intenso y veloz.

2 Logroñés 0 Real Unión UD Logroñés Miguel; Juan Iglesias, Caneda, Bobadilla, Paredes; Víctor López (Rubén Martínez, 74'), Andy, Salvador, Rayco; Olaetxea (Santos, 83'); André (Vitoria, 89'). Real Unión Irazusta; Estrada, Senar, Esnaola, Garrido (Babos, 76'); Ceberio (Garcés, 78'); A. Eizmendi, Urkizu, E. Eizmendi (Etxaburu, 60'), Capelete; Lizarraga. GOLES 1-0, min. 38: André. 2-0, min. 75: Rubén Martínez. árbitro Fermín Ollo (Colegio Navarro). Amonestó a los locales Andy (min. 56) y Caneda (min. 72) y a los visitantes Urkizu (min. 34), Ceberio (min. 63), Eizmendi (min. 81) y Senar (min. 83) Incidencias 2.500 espectadores en el campo de Las Gaunas

Marcos André fue un constante incordio para la defensa txuribeltz, que no encontró argumentos para frenar al atacante riojano. El Real Unión estaba superado y apenas daba señales en ataque. Marcos André insistía, pero no encontraba a Rayco en el remate. El canario no estuvo listo para poner en el fondo de la red un rechace tras un córner. Los irundarras necesitaban coger aire, pero Marcos André lo evitaba cuando se giró y cruzó al fondo de la red en el minuto 38. Con el 1-0 en el marcador se llegó al descanso.

El tanto había dado confianza a los locales, pero como no podía ser de otra manera, los unionistas dieron un paso al frente para intentar conseguir el tanto del empate. Los hombres de Juan Domínguez querían el empate, pero eso también fue aprovechado por el Logroñés para hacer peligro a la contra. Así las cosas, primero el poste y luego Irazusta evitaron que los locales sentenciaran.

Primera ocasión en el 70

La entrada de Etxaburu al campo dio algo de clarividencia al juego irundarra. Alain Eizmendi metió un balón con peligro, pero ni Urkizu ni Capelete llegaron a rematar. Los irundarras pidieron penalti en esa jugada, pero sus protestas se quedaron en nada. Eran los mejores minutos de los de Juan Domínguez, como atestiguó Alain Eizmendi con un tiro que detuvo Miguel. Fue la primera ocasión de los unionistas y no llegó hasta el minuto 70.

Daba la sensación de que podía llegar la reacción irundarra, pero el Logroñés sentenció en el siguiente acercamiento. Rubén Martínez, en el primer balón que tocó, marcó el 2-0. Marcos André chutó a portería, Irazusta paró y en el rechace el recién incorporado marcó el tanto de la tranquilidad.

Con la derrota de este domingo, los fronterizos acumulan cuatro jornadas sin ganar y solo tienen seis puntos, los mismos que el Langreo, que marca la promoción de descenso.