Simeone claudica ante el poderío físico y táctico de Kondogbia

Tras cuatro salidas consecutivas sin ganar fuera de casa y con un centro del campo incapaz de gobernar el juego por la lesión de Lemar, el pésimo momento de Saúl y el enorme desgaste de Koke, Simeone se atrevió al fin a dar un giro de timón en Elche. Claudicó el técnico argentino y brindó la titularidad a Geoffrey Kondogbia. Como mediocentro único, brilló y condujo a un Atlético que completó el mejor primer tiempo en meses.

Acertó en más de un 88% de sus pases, robó diez balones, el mejor en esa faceta, conectó bien con todos sus compañeros, abarcó mucho campo y mostró gran personalidad. Gracias a su enorme físico, es un especialista en esa demarcación, donde le dio más equilibrio y control al Atlético porque no le quema el balón en los pies. Músculo, no exento de clase, y hasta llegada, ya que no duda a la hora de conducir, superar líneas de pase y tirar.

Desde tiempos del ghanés Thomas Partey, traspasado en verano al Arsenal por los 50 millones de su cláusula, echaba de menos el Atlético a un jugador de este tipo, capaz de juntar las líneas, de ayudar a los centrales, de dar salida al juego y de cortar las acometidas de los rivales por anticipación y el oficio muy bien aprendido para las faltas tácticas y las vigilancias cuando el equipo ataca.

El medio francés, internacional con la República Centroaficana, fue fichado del Valencia a cambio de 15 millones precisamente por reunir unas condiciones parecidas a las de Partey, pero apenas ha contado para Simeone. Al técnico argentino le cuesta siempre prescindir de sus pretorianos y dar protagonismo a otros jugadores hasta que no superen un proceso de adaptación y aprendizaje que en ocasiones se prolonga durante varias temporadas. Si no, que se lo pregunten por ejemplo a Lemar e incluso en su día a Antoine Griezmann, que tardó en lograr el rol de indiscutible como rojiblanco.

Larga adaptación

En el caso de Kondogbia, incluso Héctor Herrera y Lucas Torreira han estado por delante en las escasas rotaciones que hace Simeone. Kondogbia solo ha disfrutado de 548 minutos repartidos en 21 partidos de Liga, de ellos apenas cuatro como titular. Por eso, su alineación en Elche y las suplencias de Saúl y Koke sorprendieron.

«Siempre se entrenó con paciencia y con la ilusión de mejorar y crecer. Cuando le tocó la oportunidad, la aprovechó», destacó Simeone sobre Kondogbia tras el agónico triunfo en el Martínez Valero. Ya es uno más del ejército cholista, aunque habrá que ver aún si repite Kondogbia como titular en la final del Camp Nou.