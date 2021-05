Jornada 34 Piqué: «Sabíamos que no tendríamos partidos tranquilos. Seguimos en la pelea» «No aseguro que el que salga líder de esa jornada acabe ganando. Visto lo visto, no», señala el central del Barça en referencia a los duelos entre los cuatro aspirantes al título del próximo fin de semana Gerard Piqué, durante el partido ante el Valencia. / EP P. RÍOS BARCELONA Domingo, 2 mayo 2021, 23:20

El rostro de Gerard Piqué tras el Valencia-Barcelona denotaba el alivio del central azulgrana tras superar una visita a Mestalla siempre complicada. El conjunto de Javi Gracia se adelantó con un gol de Gabriel Paulista, pero un penalti de Lato preludió la remontada del Barça, que firmó tres tantos en once minutos y abrochó la victoria, pese a que una diana estratosférica de Carlos Soler le obligó a sudar hasta el final. El conjunto de Ronald Koeman, que no pudo sentarse en el banquillo tras su expulsión contra el Granada, se mantiene tercero, a dos puntos del Atlético y con los mismos que el Real Madrid, que tienen el 'goal average' ganado. «Sabíamos que no tendríamos partidos tranquilos. Seguimos en la pelea. Los partidos tranquilos significa que no compites por nada. El objetivo era estar ahí al final de la temporada», dijo el zaguero del Barça, una voz siempre autorizada para resumir el sentir del vestuario culé.

«Ha sido un partido parecido al de Villarreal, con dominio. Un golazo de Soler nos ha hecho sufrir hasta el final. Estar a un solo gol te obliga a estar atento», incidió Piqué, que reconoció que padecieron de nuevo por su fragilidad atrás. «Ya nos gustaría cerrar los partidos. A veces pasa. Son dinámicas. Hay que analizar gol por gol. Nos chutan menos, pero las que chutan van adentro», manifestó.

«Estamos en buena dinámica. Ganar aquí nos da confianza», destacó pese a todo Piqué, que otorgó mérito a su equipo por su capacidad para levantar la cabeza tras el inesperado pinchazo frente al Granada. «Es una victoria muy importante tras lo del jueves», resaltó.

Esquivó esta vez la polémica, pese a que los azulgranas reclamaron que se invalidase el tanto de Gabriel Paulista que puso por delante al Valencia. «No sé si hay falta a Ter Stegen en el gol de Paulista. Supongo que en el VAR no han visto nada», comentó.

Final abierto

Los azulgranas ponen ahora la mirada en el duelo del próximo fin de semana contra el Atlético en el Camp Nou, clave en el devenir de la jornada y enclavado en una jornada que enfrentará también a los otros dos aspirantes al títulos, Real Madrid y Sevilla, que cruzarán sus caminos en el Alfredo Di Stéfano. «La única idea para jugar contra el Atlético es ganar. Hay que ganarles como sea. Luego ya está el Madrid-Sevilla».

Pese a esos dos pulsos de alto voltaje, Piqué no se atreve a afirmar que el que ostente la cabeza del campeonato rebasada esa fecha vaya a proclamarse campeón. «No aseguro que el que salga líder de esa jornada acabe ganando. Visto lo visto, no. En otras condiciones, te diría que sí», opinó. «Espero que salgamos líderes de esa jornada, pero aunque lo haga otro, no pondría la mano en el fuego por él como campeón de Liga», insistió el central, que tranquilizó sobre su estado físico, pese a dar el susto durante el calentamiento en Mestalla. «La rodilla está bien. Son pequeñas molestias. En líneas generales, puedo competir», aseguró.