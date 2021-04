Jornada 33 El Barça, a por un liderato inesperado El equipo de Koeman adelantará al Atlético por un punto si gana al Granada en el Camp Nou en partido aplazado, pero el técnico no asume todavía el papel de favorito para el título Ronald Koeman, entrenador del Barça. / Lluis Gene (Afp) P. RÍOS BARCELONA Jueves, 29 abril 2021, 07:54

El Barça busca un liderato «inesperado», como reconoce Ronald Koeman, en partido de Liga aplazado ante el Granada en el Camp Nou. Si el equipo azulgrana gana se colocará en cabeza con 74 puntos, uno más que el Atlético (73) y por delante también de Real Madrid (71) y Sevilla (70), a cinco jornadas de acabar el campeonato y con 15 puntos en juego. Empatando seguiría dependiendo, con 72 puntos, de sí mismo porque falta un Barça-Atlético apasionante. Y perdiendo, con los 71 puntos actuales, a la espera de ese pulso que registró un 1-0 en el Wanda en la primera vuelta, quedaría en manos del Real Madrid, que le tiene ganado el 'goal average' particular (1-3 en el Camp Nou y 2-1 en Valdebebas).

Tras muchas jornadas estando a 10 puntos del líder, incluso más aunque con partidos aplazados, en el Barça pocos esperaban optar al título en el tramo decisivo de la Liga. En el mejor de los casos existía la ilusión de alargar las opciones matemáticas lo más posible viniendo desde atrás por si sonaba la flauta, como le pasó al propio Koeman como jugador del Barça de Johan Cruyff con aquellas tres Ligas ganadas a principios de los noventa en el último partido gracias a las victorias propias y a los pinchazos del rival, como las dos derrotas del Real Madrid en Tenerife y el penalti fallado por Djukic en el Deportivo-Valencia (0-0). Sin embargo, ya puestos, mejor ir por delante, como admite el técnico holandés, consciente de que esos episodios de suerte repentina es difícil que se repitan.

Eso sí, antes del Barça-Granada no quiere aceptar el papel de favorito. «El favorito siempre es el equipo que va primero y nosotros no somos los primeros», dijo el técnico. Se entiende que no tendrá problemas en asumir esa presión si su equipo gana los tres puntos este jueves. Lo que sí tiene claro es que «el campeón tendrá que ganar muchos partidos, quizás todos». Koeman trasmitió fe en sus jugadores. «Los veo concentrados, no creo que piensen que el trabajo ya está hecho cuando todavía no hemos ganado al Granada. Hay futbolistas con experiencia que transmiten seguridad a sus compañeros más jóvenes», remarcó.

Cuentas pendientes

El Granada ya ha perdido dos veces ante el Barça este año, las dos en el Nuevo Los Cármenes: 0-4 en enero en Liga con dos goles de Messi y dos de Griezmann y 3-5 en Copa en febrero con otro doblete del francés, dos goles de Alba y uno de De Jong. Aquel día hubo mucha tensión porque el equipo andaluz ya celebraba el pase a semifinales cuando ganaba 2-0 en el minuto 88, pero el Barça llevó el partido a la prórroga de forma milagrosa, imponiéndose en ella con una euforia que no fue bien encajada por el banquillo local. Soldado insultó a Koeman y el árbitro expulsó a un miembro del staff técnico de cada equipo. Quedan cuentas por ajustar.

El Barça visitará el domingo al Valencia en otro pulso de máximo riesgo, pero Koeman no tiene previsto hacer rotaciones frente al Granada ni reservar a sus cuatro apercibidos de sanción: Messi, De Jong, Griezman y Mingueza. Los únicos descartados son los lesionados Ansu Fati y Coutinho, mientras que Braithwaite y Pjanic son duda, aunque serían suplentes.

El Granada ha perdido en sus 24 visitas al Camp Nou en la Liga y fuera de su estadio solo ha ganado uno de los últimos diez desplazamientos, con siete derrotas y dos empates. Ha acusado el hecho de competir en Liga, con una meritoria octava plaza, Copa, hasta cuartos, y Liga Europa, también hasta cuartos, cuando cayó frente al Manchester United tras eliminar al Nápoles. El milagro de Diego Martínez se mantiene y la misión en el Camp Nou será más difícil sin los sancionados Puertas y Montoro ni los lesionados Rui Silva, Domingos Duarte, Carlos Neva, Luis Milla y Robert Kenedy. Además, Vallejo, Soldado y Germán están entre algodones.