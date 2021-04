Jornada 33 Koeman: «Puede que la gente piense que somos favoritos pero nosotros no» «No hay que volverse locos ante la posibilidad de ser líder», advierte el técnico del Barça en la víspera de un choque ante el Granada que situará a los azulgranas al frente de la tabla en caso de victoria Ronald Koeman, entrenador del Barcelona. / AFP / Atlas P. RÍOS Barcelona Miércoles, 28 abril 2021, 17:51

El Barcelona puede y debe situarse este jueves en lo más alto de la Liga. Para ello tiene que vencer al Granada en el Camp Nou, cita aplazada por la reciente final de Coa del Rey con goleada de los azulgranas al Athletic. Y Ronald Koeman considera que «puede ser un premio» para su equipo después de la gran racha de este 2021, con 46 puntos de 51 posibles. «Es una situación inesperada porque venimos desde muy atrás. Es algo muy grande lo que hemos hecho para poder luchar por esta Liga. Hace tiempo que no había otro remedio que ganar para luchar», razonó el neerlandés en la previa del choque ante los nazaríes.

El técnico del Barcelona el papel de favorito. «Ahora puede ser que la gente piense que somos el favorito pero para nosotros no es así». Y asegura que los futbolistas son ajenos a esa euforia. «He visto el equipo muy concentrado. No he visto que los jugadores piensen que el trabajo ya está hecho. No hay que volverse loco por la oportunidad de ser líder». Koeman tiene una teoría sobre quien es el principal candidato al título. «El equipo que está primero en la clasificación es el favorito y nosotros aún no estamos los primeros», recordó, poniendo deberes a sus futbolistas.

Como jugador del Barça, ganó tres Ligas en la última jornada. Obviamente, tampoco le importa alcanzar la cabeza a falta de cinco encuentros. «Para mí, nunca es pronto para ser líder. Cuanto antes, mejor. Eso quiere decir que los demás tienen que igualarnos o pasarnos», argumentó. Y se acordó de aquellos desenlaces dramáticos en el último partido. «Entonces ganamos por el penalti que falló el Deportivo y por los dos partidos que perdió el Madrid en Tenerife. Si tenemos esa misma suerte, entonces seremos campeones».

Koeman tiene muy claro que se llevará el título el más regular de aquí al final. «Es una lucha de cuatro equipos. El que gane la Liga va a tener que ganar casi todos los partidos», vaticinó. El entrenador ve «mentalmente fuerte a su equipo», lo que considera un punto a su favor. Por ello, tampoco hará grandes variaciones en el once. «Si el equipo funciona, no hay que tocarlo. Es duro para los suplentes porque no entran. Pero lo primero es el equipo».

Receta

No parece inquietarse por tener a cuatro jugadores (Mingueza, De Jong, Messi y Griezmann) apercibidos. «Es parte del fútbol tener sancionados. El partido importante es el primero. El de dentro de dos semanas contra el Atlético no valdrá si no ganamos estos dos (Granada y Valencia). Hay que ser listo. Si hay que ayudar con una falta de amarilla, hay que hacerlo», recetó a los implicados.

También se refirió a la supuesta oferta del PSG a Messi y al posible retorno de Neymar al Camp Nou. Y fue pragmático: «Ellos han demostrado que estando juntos en el Barcelona han ganado. Ahora no es así. Aquí trabajamos con lo que tenemos. Así hemos ganado la Copa y estamos luchando por la Liga. Además, nunca se sabe si se gana teniendo a los mejores».