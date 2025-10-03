El Madrid se exige una respuesta contundente ante el Villarreal tras ser zarandeado en el derbi

Ignacio Tylko Madrid Viernes, 3 de octubre 2025, 17:00 | Actualizado 17:14h. Comenta Compartir

Vapuleado hace una semana por el eterno rival y después de recorrer casi 14.000 kilómetros para mitigar sus penas en la lejana Kazajistán, el Real Madrid vuelve a su realidad liguera para recibir a un Villarreal que solo suma dos puntos menos y, en caso de ganar por tercera vez en su historia en el Santiago Bernabéu, se acostaría como líder. Un rival de enjundia, muy bien trabajado por Marcelino García Toral y que viene de empatar en Champions ante la Juventus, que supone un test magnífico para ver el estado real del equipo de Xabi Alonso.

Momento clave para ver si el Madrid es ese bloque en construcción que progresaba adecuadamente y lo ganaba todo hasta el Metropolitano, o vuelve a ser ese grupo de estrellas que escatiman esfuerzos cuando toca arremangarse, se quejan si no juegan y hacen gestos o declaraciones que ponen en cuestión la autoridad del entrenador.

Primero fue Vinicius el que mostró su malestar por ser cambiado, también Rodrygo trasladó que no le gusta jugar por la banda derecha y el último en salir a escena ha sido Valverde para manifestar que no había nacido para ser lateral derecho. Las alarmas saltaron con el uruguayo cuando, además de decir eso en la previa europea, rehusó hacer el rondo junto a los suplentes en Almaty y se mostró pasota cuando salió a calentar. «Ningún jugador me ha dicho que no quiere jugar en una posición», zanjó este viernes Xabi Alonso la vez que mandó un mensaje público al charrúa por su no presencia en ese rondo de los reservas contra el Kairat: «Quiero que todos participen», remarcó el tolosarra.

Llegados a este punto, cierto morbo en saber si Valverde será titular ante el Villarreal y, en caso afirmativo, como todo apunta, jugará con Tchouaméni en el eje del centro del campo o ejercerá de lateral diestro en ausencia de Carvajal y Trent, ambos lesionados. Lo más probable es que el defensa diestro sea Asencio. La otra incógnita por despejar es lo que ocurrirá en el centro del campo, si juega Bellingham como en el derbi, y en ese caso si deja fuera a Güler o Mastantuono. El inglés está recuperado pero no en forma y por eso no le ha llamado Tuchel para la selección. El único intocable es Mbappé, autor ya de ocho goles en Liga y cinco en Champions. El francés solo ha dejado de marcar este curso en el partido ante el Mallorca.

Desconfía tanto el Villarreal del supuesto mal momento del Real Madrid que Marcelino alertó en la previa de que, tras la goleada sufrida ante el Atlético, el equipo blanco es «doblemente peligroso». Los de La Plana vienen de una racha de tres victorias seguidas en el campeonato liguero, a las que se añade ese meritorio agónito empate ante la Juventus. Y eso que los amarillos aún siguen sufriendo lesiones de jugadores de peso como Foyth, Gerard Moreno, Pau Navarro y Ayoze Pérez, a los que se añaden Logan Costa y Willy Kambwala, bajas de larga duración desde la pretemporada.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Asensio, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Arda Güler, Mbappé y Vinícius o Rodrygo.

Villarreal: Luiz Júnior, Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona, Thomas Partey, Gueye, Akhomach, Moleiro, Pépé y Mikauktadze.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Islas Baleares).

Hora: 21:00 h. Estadio Santiago Bernabéu.

TV. DAZN.