Flick, sobre las inscripciones: «No estoy contento»

El Barça llega a la antesala de su estreno en Liga ante el Mallorca en Son Moix a vueltas por la inscripción de sus dos principales fichajes, Joan García y Marcus Rashford. Otra campaña más echa a rodar en mitad de los apuros azulgranas para tramitar las fichas de los nuevos, una situación que no es nueva para Hansi Flick, pero que sigue molestando al metódico entrenador alemán.

«No estoy contento», reconoció en primer lugar al ser preguntado por esta cuestión, sin que en el día previo al debut sepa si puede contar con sus principales refuerzos. «Conozco la situación y confío en el club; tenemos que esperar a mañana», matizó a continuación.

Por el momento, más allá del palo público a la gestión de las inscripciones, Flick se centra en lo deportivo. «Lo demás lo dejo en manos del club», recalcó, antes de valorar la importancia de Joan García, un recién llegado que parte con los galones de portero titular. «Su llegada fue una decisión consensuada, se trata del futuro del club. Joan es un fantástico portero, también Tek (Sczcesny), que tiene experiencia y ayuda a todos los jugadores. Estoy feliz con nuestros dos porteros», valoró sobre la situación de la portería, pendiente de la gestión de las fichas con Iñaki Peña todavía en la plantilla y Ter Stegen lesionado.

El preparador germano afronta su segunda temporada en el Barça, el más difícil todavía con un listón altísimo tras el triplete nacional y las semifinales de Champions de la primera entrega. «Ya veremos lo que pasará en esta segunda temporada. Estamos trabajando muchísimo y la calidad que veo en los entrenamientos es lo que yo espero. Los tres títulos no son el final, hay que progresar. Nos centramos en ganar cada partido. Esta mentalidad ganadora es la que quiero. Vamos por el buen camino», aseguró antes de afrontar en Mallorca el primer test del curso.

«Tenemos calidad para hacerlo mejor, eso es lo importante, y ya veremos si podremos ganar títulos», zanjó a continuación, centrando el tiro en la mejora del día a día y en el duelo de Son Moix, con muchos meses de competición por delante hasta llegar al tramo que decide los títulos.