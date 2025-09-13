Flick carga contra De la Fuente antes de medirse al Valencia

Daniel Panero Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:44 Comenta Compartir

Lamine Yamal no estará contra el Valencia. Hansi Flick descartó su presencia este domingo en el Estadio Johan Cruyff por unos problemas en el pubis generados durante el parón de selecciones y aprovechó la ocasión para cargar contra Luis de la Fuente. «Es una lástima, pero será baja. Ya se fue con dolores a la selección, tomó analgésicos y jugó con dolor. No se entrenó por los problemas entre los partidos y jugó 79 y 73 minutos. Eso no es cuidar a los jugadores. Me preocupa», afirmó el técnico alemán en la rueda de prensa previa al duelo contra los che.

Flick dio un palo a De la Fuente tras un parón de selecciones en el que el técnico azulgrana ha tenido tiempo para reorganizar las piezas. Hace dos semanas el Barça visitó Vallecas y los suyos cuajaron un partido gris en el que fueron zarandeados por los de Iñigo Pérez y que concluyó con un empate y un nuevo toque de atención del alemán, que llegó a decir incluso que «los egos matan al éxito». Ese palo al vestuario todavía resuena en una plantilla que busca redimirse y enderezar un inicio de temporada en el que las sensaciones no han sido del todo buenas pese a los siete puntos que lucen en el casillero.

Y es que el empate en Vallecas vino precedido de un triunfo contra nueve jugadores en Mallorca y una victoria sobre la bocina ante el Levante. El objetivo ahora es presentarse ante los apenas 6.000 espectadores que abarrotarán el escueto Estadio Johan Cruyff con un golpe encima de la mesa que permita dejar atrás cualquier atisbo de duda. Para ello, Flick deberá tirar de su fondo de armario. Además de Ter Stegen, Balde y Gavi, tampoco estarán por lesión Lamine Yamal y Frenkie de Jong, con problemas musculares tras el compromiso con la Oranje ante Polonia.

Son las principales ausencias en una lista de convocados en la que entrarán por primera vez Marc Bernal, totalmente recuperado de la lesión, y Roony Bardghji, ya inscrito en el tramo final del mercado. La presencia de estos jugadores y la baja de dos claros titulares abre un casting muy amplio para Flick, que podría otorgar el timón a Casadó junto a Pedri y que tendrá un auténtico dilema en el frente de ataque. Dani Olmo podría ser el que juegue esta vez en la mediapunta, mientras que Fermín o Rashford podrían estar en la izquierda para que Raphinha volviera a sus orígenes jugando en la derecha. Todo ello detrás de un Ferran Torres que parece haberle ganado la partida a Lewandowski en el inicio de temporada.

Una revancha para el Valencia

Carlos Corberán sacó un sobresaliente el pasado año desde que se hizo cargo del Valencia, pero no alcanzó la matrícula de honor por los partidos que disputó contra el Barcelona. Los Che cayeron de forma estrepitosa por 7-1 en Liga y también en Copa del Rey, con un 0-5 que fue un calco del duelo que se había disputado apenas diez días antes. Aquellas dos derrotas marcaron diferencias y todavía colean en un entrenador que tiene la espina clavada. «Son de los días más complicados que he vivido como entrenador, pero después de cada uno de los golpes me gustó la forma en que el equipo reaccionó ganando al Celta y al Leganés respectivamente. Me gustó la entereza con cómo se rehizo el equipo», aseguró esta semana.

Esa reacción es la que hizo que el Valencia de la actualidad difiera mucho de aquel que se encontró el Barcelona hace menos de un año. Los Che se salvaron sin problemas y ahora buscan una buena dinámica después de un comienzo de curso en el que han sumado cuatro puntos de nueve posibles. Para ello, Corberán podrá contar con todos sus jugadores y buscará un giro de tuerca al esquema en el que podría pasar de cuatro centrales a cinco con el objetivo de reducir los espacios a un Barça que parece haberle cogido la medida.

Alineaciones probables:

Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Araujo, Gerard Martín, Casadó, Pedri, Fermín, Dani Olmo, Ferran Torres y Raphinha.

Valencia: Agirrezabala, Foulquier, Diakhaby, Tárrega, Copete, Gayà, Javi Guerra, Santamaria, Rioja, Diego López y Danjuma.

Estadio y horario: Johan Cruyff 21:00 / Movistar LaLiga.