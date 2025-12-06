El Barça exhibe su pólvora en La Cartuja

Daniel Panero Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:52 | Actualizado 21:04h. Comenta Compartir

El Barça cerró a lo grande su semana fantástica. El conjunto de Hansi Flick se impuso al Betis en La Cartuja por 3-5 en un partido marcado por la gran primera mitad de los azulgranas y por la impotencia de los verdiblancos, que se adelantaron en el marcador pero fueron superados por un huracán. El 'hat-trick' de Ferran Torres y los tantos de Bardghji y Lamine Yamal sirven a los culés para seguir con buenas sensaciones y meter presión a un Real Madrid que volverá a jugar a cuatro puntos de su rival directo.

Y eso que el Barça tropezó una vez más contra la misma piedra. Siete veces habían empezado por detrás los culés en el marcador en Liga esta temporada y no iban a fallar a la tradición en La Cartuja, a reventar, en un inicio de locos. Flick apostó por Bardghji en la derecha y por Lamine Yamal por el centro en una solución 'mesiánica' que parecía condenada ante el empuje de un Betis que iba a golpear a las primeras de cambio, después de que Antony cazara un rechace en el área.

La idea del entrenador alemán, pese al contratiempo, estaba germinando. Lamine Yamal, por el centro, generaba mucha atención y dejaba espacios en los costados, donde Balde, Rashford, Koundé y Bardghji encontrarían autopistas. El primero en aprovecharlo fue el lateral galo, que ganó línea de fondo y encontró a Ferran para empatar el choque. Dos minutos después, el agua entró de nuevo por la banda de Valentín Gómez, desconcertado, y esta vez fue Bardghji el que repitió fórmula y puso otro envío a Ferran, que fue letal con una volea ante Valles. En poco más de cien segundos, el meta verdiblanco había recogido dos veces el balón de su red.

Betis Valles, Ruibal, Bartra (Llorente, m. 60), Natan (Junior Firpo, m. 60), (Ricardo Rodríguez, m. 89), Valentín Gómez, Altimira (Deossa, m. 46), Marc Roca, Fornals, Antony (Pablo García, m. 75), Cucho Hernández y Abde. 3 - 5 Barcelona Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín (De Jong, m. 63), Balde (Christensen, m. 46), Eric García (Torrents, m. 80), Pedri (Marc Bernal, m. 63), Bardghji (Fermín, m. 68), Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres. Goles: 1-0: min. 6, Antony. 1-1: min. 11, Ferran Torres. 1-2: min. 13, Ferran Torres. 1-3: min. 31, Bardghji. 1-4: min. 40, Ferran Torres. 1-5: min. 59, Lamine Yamal, de penalti. 2-5: min. 85, Diego Llorente. 3-5: min. 90, Cucho.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Extremeño). Amonestó a Altimira, Gerard Martín, Deossa, Ruibal y Valentín Gómez.

Incidencias: Partido de la jornada 15 de Liga disputado en La Cartuja ante 60.000 espectadores.

Fue la constatación de que el Barça estaba bien plantado. Los culés, con Pedri, tenían herramientas para el ataque en estático y, sobre todo, tenían la posibilidad de ceder unos metros y salir como resortes con pasadores como el canario o Lamine Yamal y las tres balas que Flick había puesto en ataque. Precisamente Pedri fue el que encontró a Bardghji en un mano a mano contra Natan. El sueco, muy inspirado, fintó hacia su pierna buena y recortó para fusilar con la diestra y asestar un nuevo golpe a La Cartuja, que estaba viendo un huracán y que todavía se iba a comer el bocata del descanso con un nuevo gol en contra tras un disparo de Ferran que se envenenó después de golpear en Bartra.

Puntilla y rotación

Tras la reanudación, el Betis quiso hacer tabla rasa y jugar un nuevo partido de 45 minutos. Pellegrini dio entrada a Deossa y los verdiblancos ajustaron la presión en campo contrario e invitaron otra vez al Barça a un encuentro con espacios en el que la moneda podía caer de cualquier lado. Ese escenario no disgustaba a los de Flick, que en todo momento encontraron soluciones en la salida desde atrás gracias al buen pie de sus centrales, la labor de Eric y Pedri, y también el buen juego de espaldas de Ferran, una vía que los culés supieron explotar a lo largo de todo el choque.

Abortada la reacción verdiblanca, la puntilla llegó tras un discutido penalti de Bartra. El central se lanzó a cortar un disparo de Rashford y el rechace le golpeó en la mano. Lamine Yamal no desaprovechó la ocasión para hacer el quinto y dar más margen a Flick, que comenzó a pensar en la Champions. Con todo decidido, el alemán dio entrada a Bernal, Frenkie de Jong, Fermín y Torrents, y el partido de los culés decayó hasta que el Betis maquilló el marcador con un tanto de Llorente y un penalti de Koundé sobre Abde que transformó Cucho Hernández. Así, el Barça cerró a lo grande una semana redonda y mete presión a un Real Madrid que volverá a jugar a cuatro de su máximo rival.