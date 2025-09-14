El Barça se da otro homenaje ante el Valencia

Daniel Panero Madrid Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:00 | Actualizado 23:20h. Comenta Compartir

El Barcelona arrasó al Valencia por tercera vez consecutiva. Tras el 7-1 y el 0-5 del pasado año, el equipo de Hansi Flick se impuso esta vez por 6-0 en el Estadi Johan Cruyff en un partido en el que los che se fueron deshaciendo con el paso de los minutos. Los dobletes de Fermín, el mejor jugador del choque, Raphinha y Lewandowski devuelven la sonrisa a los culés, que se marcharon con dudas al parón y que parecen estar más cerca de alcanzar su mejor versión.

Y es que el inicio de partido ya fue toda una declaración de intenciones. Flick tiene un libreto sin dobleces. Si Raphinha llega tarde al entrenamiento de activación se queda fuera del once y si no muerdes al rival en campo contrario, también. Algo no le gustó al germano en Vallecas y esta vez optó por una pequeña revolución con Casadó en la base junto a Pedri y con Fermín, Rashford y Bardghji por detrás de un Ferran que parece haberle ganado, por el momento, el pulso a Lewandowski. El objetivo no era otro que masticar un encuentro en el que el rival se iba a plantar en pocos metros, con cinco atrás y con la idea de hacer incómodo el juego a los azulgranas.

Barcelona Joan García. Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín (Jofre, min. 74), Casadó, Pedri (Marc Bernal, min. 81), Fermín, Bardghji (Raphinha, min. 46), Ferran Torres (Lewandowski, min. 68) y Rashford (Dani Olmo, min. 68). 6 - 0 Valencia Agirrezabala, Foulquier, Tárrega, Diakhaby (Correia, min. 65), Copete, Gayá, Santamaría, Javi Guerra (Ugrinic, min. 57), Diego López (Luis Rioja, min. 57), Danjuma (Ramazani, min. 57) y Hugo Duro (Lucas Beltrán, min. 77). Goles: 1-0: min. 29, Fermín. 2-0: min. 53, Raphinha. 3-0: min. 56, Fermín. 4-0: min. 67, Raphinha. 5-0: min. 76, Lewandowski. 6-0: min. 86, Lewandowski.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear). Amonestó a Diakhaby.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de Liga, disputado en el Estadi Johan Cruyff ante 6.000 espectadores.

Así fue. El Valencia dio de antemano un paso atrás y el Barça se instaló en campo contrario a controlar el juego como un acordeón, de lado a lado hasta encontrar una rendija. El que tenía la llave esta vez fue Fermín, que sigue empeñado en convencer a Flick. Fue el mejor en los primeros instantes, con varios robos de balón, pases filtrados y hasta un remate que casi sorprende a Agirrezabala y que puso de pie a los apenas 6.000 asistentes que se dieron cita en el coqueto Estadi Johan Cruyff. Fue la antesala del show que tenía preparado el de El Campillo, que siguió percutiendo hasta derribar el muro después de un balón al espacio de Ferran. Fermín se perfiló y batió al palo largo a Agirrezabala para seguir golpeando una puerta, la del once de Flick, que ya está abollada.

Fue el culmen de un Barça que cuajó una gran primera mitad. Fue capaz de someter en todo momento a un Valencia sin ideas y encontró en los carriles centrales gracias al acierto de Fermín y Ferran el desequilibrio que no tuvieron Rashford y Bardghji, menos adaptados a los automatismos del conjunto azulgrana. Pese a ello, el goteo de ocasiones no cesó y Ferran tuvo otra más antes de un descanso al que se llegó con el partido abierto y con los che con la necesidad de buscar una reacción.

Lección aprendida

Tras la reanudación, Flick levantó el castigo a Raphinha y el Barça lo agradeció. El brasileño tiene la capacidad de ser determinante en todo el frente de ataque y eso mezcla a la perfección con la movilidad de Fermín y Ferran Torres. Entre los tres y Rashford, muy activo, fueron como trileros para un Valencia que acabó desorientado ante la circulación de los culés. En una de esas Rashford puso un centro tenso al área y apareció Raphinha para meter la punta del pie y asestar un nuevo golpe a los de Corberán, que para entonces ya miraban el marcador, sabedores de que se podía venir una nueva avalancha como las del pasado año.

Y así fue. El Valencia no se había repuesto del golpe cuando Fermín volvió a ser letal apareciendo entre líneas. Recibió, encaró y castigo el repliegue che con un zurdazo desde fuera del área marca de la casa ante el que poco pudo hacer Agirrezabala. Para entonces, el partido ya estaba sentenciado pero el Barça quería más y Raphinha encontró el cuarto tras una disputa con la zaga valencianista en la que el brasileño salió vencedor.

Flick ya avisó a los suyos tras levantar el pie del acelerador en Mallorca y esta vez eso no iba a ocurrir. Entraron Dani Olmo y Lewandowski y el rodillo no paró. Ambos se asociaron para que el polaco, infalible en el mano a mano ante Agirrezabala, hiciera el quinto y de nuevo el ex del Bayern apareció en la recta final para marcar el sexto tras un pase filtrado de Marc Bernal, que reapareció con asistencia para cerrar una noche redonda para los azulgranas.