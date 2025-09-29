Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Llegada del autobús del Valencia en un partido disputado en Mestalla. IVÁN ARLANDIS

Aplazado el Valencia-Oviedo por la alerta roja

La Federación acepta la petición del club de Mestalla ante las alertas por lluvia y la recomendación de evitar desplazamientos

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:18

Aplazado. El Valencia-Oviedo no se juega este lunes como estaba señalado y se disputará, a falta eso sí de confirmación oficial, mañana martes a la misma hora (21 h.) en Mestalla. Finalmente ha imperado la cordura y el juez de competiciones profesionales de la Federación Española ha decidido la suspensión del encuentro, una decisión por la que apostaba el Valencia desde el primer momento que se lanzó la alerta roja en la jornada del domingo.

La decisión, no obstante, se ha producido con más retraso de lo esperado y después de numerosos contactos entre todas las partes, tanto los dos clubes como LaLiga y también la Federación, que es al fin y al cabo el organismo que tenía la última palabra en este asunto. Hasta la alcaldesa, María José Catalá, había intervenido poniéndose en contacto con el secretario general de la Federación -ya que Louzán está en Chile- para hacerle ver lo complicado que es la situación teniendo en cuenta la recomendación de las autoridades de evitar en la medida de lo posible los desplazamientos.

El Valencia tiene una masa importante de aficionados que se desplazan desde localidades que este lunes pueden verse seriamente afectadas por las lluvias que hay ya y que se esperan conforme vayan pasando las horas. Resulta difícil entender que por un lado se suspendan las clases en los colegios, se insista en el teletrabajo y en evitar los desplazamientos y, por otra parte, se convoquen a cuarenta mil aficionados a ver un partido de fútbol de su equipo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  3. 3

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  4. 4

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  5. 5

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Ayuso responde a Pradales: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  8. 8

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  9. 9

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  10. 10 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aplazado el Valencia-Oviedo por la alerta roja

Aplazado el Valencia-Oviedo por la alerta roja