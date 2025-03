Ancelotti: «No sabía que Tebas quiere ser entrenador»

Óscar Bellot Madrid Viernes, 28 de marzo 2025, 13:09 Comenta Compartir

Carlo Ancelotti respondió a las declaraciones de Javier Tebas sobre los cambios que efectúa el italiano. «Sabía la obsesión que tenía por el Real Madrid, no sabía que quería ser entrenador. Se tiene que focalizar en sus cosas, porque está faltando al respeto al Madrid y a los entrenadores», dijo el preparador de los blancos en la previa del choque liguero ante el Leganés que se disputará este sábado en el Santiago Bernabéu.

«El equipo está bastante bien. Los jugadores que han vuelto han tenido bastante tiempo para recuperar. Empieza el tramo final de la temporada, tenemos muchos partidos, estamos en todas las competiciones y cada partido aumenta la responsabilidad que tenemos», dijo Carletto en una rueda de prensa que tuvo muchos asuntos sobre la mesa.

Uno de esos temas fueron los rumores que vuelven a apuntar a un interés de la selección brasileña por la figura de Ancelotti. El italiano, que dijo no recordar haber hablado con Ronaldo Nazário de este asunto pese a las afirmaciones en sentido contrario que hizo el presidente del Valladolid, dejó claro que por su cabeza no pasa abandonar el puesto que ocupa. «El contrato habla claro, no tengo nada que añadir. Tengo mucho cariño a Brasil, a la afición y a sus jugadores, pero tengo contrato con el Real Madrid», explicó en una comparecencia en la que aseguró que todos sus pensamientos están en sacar adelante el trabajo con los blancos. «Estoy bastante acostumbrado a este mundo. Tengo muchas cosas en las que pensar y lo que pasa alrededor de mi figura no me importa. Estoy focalizado en este tramo de la temporada, que es vital. Tenemos alguno muy bueno muy cerca y no queremos perderlo», atajó.

A vueltas con el calendario

Rechazó Ancelotti que la Liga esté ya en manos del Barça. «La Liga no está sentenciada. El Barça tiene ventaja pero tenemos el clásico y quedan muchos partidos. Tenemos que hacer el máximo posible, empezando mañana», arguyó el entrenador del Real Madrid, que matizó sus palabras asegurando que el conjunto de Chamartín no volvería a presentarse a un partido sin contar al menos con 72 horas de descanso antes. «Tengo que añadir una cosa: sin razón justificada. Porque a veces puede pasar que nadie tiene el tiempo necesario, por muchas razones. Pero con el Villarreal se podía cambiar el horario, porque el rival y las televisiones estaban de acuerdo en cambiar el horario. Si un partido se puede cambiar y no lo cambian no vamos a jugar. Si no se puede cambiar, obviamente nosotros nos presentamos a jugar», aclaró.

En la misma línea, dijo comprender las quejas de Hansi Flick sobre el calendario, después de que el Barça tuviese que medirse este jueves a Osasuna sin Raphinha. «La queja la entiendo. Es un poco raro que se juegue un partido cuando no tienes a todos los jugadores disponibles», manifestó un míster que se refirió asimismo a la investigación que ha abierto la UEFA para determinar si Mbappé, Vinicius, Ceballos y Rüdiger infringieron las reglas de buena conducta durante la celebración de la victoria del Real Madrid sobre el Atlético en el euroderbi que acogió el Metropolitano el 12 de marzo. «Confiamos en la UEFA. Creemos que ha sido todo correcto y tenemos confianza en que todo va a salir bien», reseñó.

Habló también de su comparecencia ante la justicia por un presunto fraude fiscal. «Lo de la próxima semana es una apelación que ha hecho la Fiscalía. Hubo un primer juicio que he ganado. Ahora es la apelación. Confío totalmente en la ley y en la justicia y no estoy preocupado. Voy a declarar con ilusión», subrayó.