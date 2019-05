Semifinales Ter Stegen, el muro de hielo del Barcelona «Me piden el triplete por la calle, y es bonito, me gusta que la gente tenga esa ilusión», dice el alemán, que ya fue decisivo en 2015 cuando se logró la triple corona con Luis Enrique JEAN DECOTTE Barcelona Lunes, 6 mayo 2019, 14:50

Muro infranqueable esta temporada, Marc-André Ter Stegen congeló a los delanteros del Liverpool en la ida de semifinales de la 'Champions' (3-0) y el portero va a tener que mantener su sangre fría para proteger al Barcelona del infierno de Anfield el martes en la vuelta. El imperturbable portero alemán, de 27 años, tiene mucho que ver en la excelente campaña del Barça, que apunta a un triplete Liga-Copa-Champions, como en 2009 y 2015. El año de la consecución de la segunda triple corona, el joven 'MATS' compartía la portería con el experimentado Claudio Bravo: el chileno era titular en Liga, el alemán en la Liga de Campeones y en Copa del Rey.

Pero, desde entonces, el antiguo portero del Mönchengladbach es un imprescindible en las dos competiciones: acaba de lograr su cuarta Liga y está cerca de una segunda final europea. Y frente al Liverpool el miércoles pasado, sus tres paradas decisivas al inicio de la segunda parte son un buen resumen de su forma actual: siempre se puede contar con el tranquilo Ter Stegen cuando las cosas se ponen difícil. «Su temporada es extraordinaria», dijo el técnico Ernesto Valverde, recordando que «es un jugador que nos transmite tanta tranquilidad atrás que nos hace asentarnos en el campo sobre todo en los momentos en que el contrario siempre nos aprieta más». «Él siempre tiene ese punto de parecer que nunca pasa nada cuando si pasa», añadió el técnico azulgrana.

Suceder en la portería a Víctor Valdés, tan bueno con las manos como con los pies, también era gran desafío. 'MATS' lo logró, dando prueba de una seguridad apabullante al jugar el balón con el pie y multiplicando las paradas decisivas en los partidos en los que, debido al dominio del Barça, pasa muchos minutos sin tocar una pelota. «Te tienes que adaptar a la manera de jugar del Barça», explicó el arquero de 1,87 m y 85 kg, insistiendo en que «tienes que estar siempre atento en los partidos. Es clave para estar preparado para cualquier tiro, uno o dos siempre hay».

Va en metro

Incluso el técnico rival destacó las prestaciones de Marc-André ter Stegen y su posible titularidad con la la selección alemana. «En Alemania está también Neuer y yo no tengo que tomar esas decisiones. Los dos son grandes porteros. Obviamente el problema de Alemania no está en la portería», zanjó.

Este internacional (22 internacionalidades), que compite con el icono Manuel Neuer en la 'Mannschaft', rivaliza en España con el esloveno Jan Oblak (Atlético Madrid) como mejor portero del campeonato. Pero no le quita el sueño: «prefiero ganar títulos colectivos», responde modestamente. Símbolo de su conseguida adaptación en Cataluña, Ter Stegen llevaba el brazalete de capitán a mediados de abril en Huesca (0-0) en Liga.

Y la opinión pública española se divirtió cuando esta estrella del fútbol mundial fue fotografiada viajando tranquilamente como uno más en el metro de Barcelona. «Soy un tío normal, quiero estar tranquilito en un café como cualquiera de aquí», sonríe Ter Stegen. «Estoy disfrutando de estar aquí, me he adaptado bien y el metro me va muy bien, ¡es mucho más rápido! Me queda un abono, tengo dos viajes», bromea. Los aficionados no tienen miedo de acercarse a él: «Me piden el triplete por la calle, y es bonito, me gusta que la gente tenga esa ilusión». ¿Podrá llevar a su equipo a la final de 'Champions'? En cualquier caso el Barça puede contar con él para mantener la cabeza fría en el efervescente ambiente de Anfield.