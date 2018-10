Grupo F | Tercera jornada Regreso a los orígenes de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo. / Andrea Di Marco (Efe) El goleador portugués se reencuentra en Old Trafford con su exequipo y con José Mourinho, que elogia al artillero: «Es uno de los mejores de todos los tiempos» COLPISA / AFP MÁNCHESTER Martes, 23 octubre 2018, 08:37

Cristiano Ronaldo regresa este martes a Old Trafford, el estadio que dejó hace casi una década para convertirse en una leyenda que suma cinco Balones de Oro, para disputar el partido entre el Manchester United y la Juventus, el duelo estelar de la tercera jornada de la Liga de Campeones. El delantero portugués marcó un gol y firmó una buena actuación el sábado contra el Génova (1-1), pero sobre el exfutbolista del Real Madrid pesa la apertura de una investigación por parte de la policía de Las Vegas tras las acusaciones de violación presentadas por la exmodelo Karhryn Mayorga.

Los hechos se remontan a junio de 2009, cuando Cristiano Ronaldo jugaba todavía en el Manchester United, justo antes de fichar por el Real Madrid. Entonces había pasado un año desde que el goleador luso ganara su primera Liga de Campeones, trampolín para su primer Balón de Oro. «Veo a un Cristiano sereno, aunque esté atravesando un período complicado con todo lo que ha pasado fuera del terreno de juego», señaló la semana pasada su compañero en la 'Juve' Andrea Barzagli.

Tras unas primeras semanas de aclimatación, parece que la estrella portuguesa se ha acoplado a la Juventus. El domingo, el diario deportivo 'Tuttosport' tituló: «Ronaldo, los tienes que despertar». «El martes en Mánchester hará falta una Juventus en la misma onda que el portugués», añadió dicho periódico.

Cristiano Ronaldo se ha beneficiado del descanso que ha tenido en las dos últimas concentraciones de la selección portuguesa para mejorar su condición física y su conocimiento de los sistemas tácticos del técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri.

Cristiano se reencontrará con su compatriota y antiguo jefe en el Real Madrid José Mourinho, que este lunes elogió a la estrella portuguesa. «Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Tan simple como eso», apuntó Mourinho, que a continuación situó a la Juventus como firme aspirante a ganar la Champions. «Desde hace unos cinco años son verdaderos candidatos al título. Han participado en dos finales (2015 y 2017) y han ganado fácilmente el 'Scudetto' (siete de manera consecutiva). Además, tienen a un jugador verdaderamente especial, que marca realmente la diferencia», reconoció, en alusión a Cristiano.

El equipo turinés, sin embargo, no podrá contar en Old Trafford con el delantero croata Mario Mandzukic, que se quedó fuera de la convocatoria al sufrir un esguince en el tobillo izquierdo durante el entrenamiento de este lunes. También se perderán el choque los alemanes Sami Khedira y Emre Can. Por parte del Manchester United, que parece tomar aire tras un inicio caótico (el sábado empató 2-2 en terreno del Chelsea), tampoco jugará el chileno Alexis Sánchez, según confirmó Mourinho, sin explicar las razones de su baja. «Los jugadores que ustedes han visto (en el entrenamiento) son los que están disponibles. No hay nada que esconder. Alexis está fuera», declaró el técnico portugués, sin especificar los motivos de su ausencia.

-Alineaciones probables:

Manchester United: De Gea, Valencia, Smalling, Lindelof, Shaw, Matic, Pogba, Ander Herrera, Martial, Lukaku y Rashford.

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Bernardeschi y Cristiano Ronaldo.

Árbitro: Milorad Mazic (Serbia).

Estadio y horario: 21:00 h. (Movistar Liga de Campeones).