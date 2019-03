Octavos | Vuelta Griezmann: «Elegimos un mal día para cagarla» «El vestuario está jodido, y yo el primero», admitió el delantero francés tras quedar eliminado de la Champions ICÍAR MUÑOZ Madrid Miércoles, 13 marzo 2019, 00:25

Antoine Griezmann afirmó tras perder en Turín por 3-0 ante la Juventus y quedar eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones que su equipo eligió «un mal día para cagarla».

«No hemos entrado en nuestro partido. Sabíamos que iba a ser difícil. Elegimos un mal día para cagarla», indicó el delantero francés.

Griezmann reconoció que no apareció en el partido, siendo autocrítico: «Todos estamos jodidos, y yo el primero. En la ida puse el ritmo y la pausa, pero hoy no he entrado. A todos los niveles ellos han sido superiores, como nosotros lo fuimos en la ida». «No nos pueden hacer un 3-0, sobre todo a nosotros. No ha sido nuestro día», añadió el delantero del Atlético de Madrid.

«Cristiano tiene tomada la medida a todo el mundo. En la ida no tuvo ocasiones, hoy tuvo tres y fueron dentro», finalizó el internacional francés al referirse al delantero portugués que marcó un 'hat-trick' al equipo madrileño.