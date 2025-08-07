Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Iñigo Martínez podría convertirse en el reemplazo de Aymeric Laporte en el Al Nassr. EFE

Iñigo Martínez deja el Barça por Arabia

El central de Ondarroa se marcha libre al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y el acuerdo entre el exrealista y el club árabe es inminente

A. C.

San Sebastián

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:52

Sorpresa en Can Barça. Iñigo Martínez está muy cerca de abandonar el Barcelona. El central de Ondarroa lleva varios días negociando su salida para jugar ... la próxima temporada en el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo de la liga de Arabia Saudí. Las conversaciones están muy avanzadas entre las dos partes a falta de un acuerdo definitivo que podría producirse en breve.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  4. 4

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  5. 5 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  6. 6

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  7. 7 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  8. 8 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  9. 9 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano
  10. 10 Un químico revela si la crema Nivea de lata azul es apropiada para la cara: «Atrapa la humedad y evita que la piel transpire»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Iñigo Martínez deja el Barça por Arabia

Iñigo Martínez deja el Barça por Arabia