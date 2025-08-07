Iñigo Martínez deja el Barça por Arabia

Sorpresa en Can Barça. Iñigo Martínez está muy cerca de abandonar el Barcelona. El central de Ondarroa lleva varios días negociando su salida para jugar ... la próxima temporada en el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo de la liga de Arabia Saudí. Las conversaciones están muy avanzadas entre las dos partes a falta de un acuerdo definitivo que podría producirse en breve.

El Barcelona no tiene previsto pedir ningún traspaso por la salida del defensor. Así se decidió tras la última renovación en la que ambas partes acordaron que si un club venía a por él y la operación interesaba al jugador, el club le dejaría libre. Además, el verano anterior ya hubo una oferta de Arabia que pagaba cinco millones por él y que al final no se concretó.

El defensor llegó libre del Athletic en verano de 2023, por lo que sus emolumentos anuales están en uno de los escalones superiores de la plantilla. Así, la oferta del Al-Nassr parece irrechazable para el club catalán dada la edad del central, que cumplió 34 años en mayo. Facilita su marcha al no pedir traspaso y se ahorra el salario del jugador, que a la vista de cómo tienen el 'Fair Play' es una buena noticia ya que genera 14 millones, aunque de momento no puede disponer de todo ese dinero. Además, ya hay cuatro centrales en la plantilla. La opción de la Dirección Deportiva y de Flick era que Christensen saliera en este mercado, pero el danés no estaba por la labor. Con la marcha de Iñigo, el defensa danés se quedará en la plantilla y Flick tendrá además como centrales a Cubarsí, Araujo y Eric García.

14 millones de euros se ahorrará el Barcelona con la marcha del jugador, lo que libera al club de una importante masa salarial para poder inscribir a los nuevos fichajes, el meta Joan García y Rashford.

Iñigo es canterano de la Real Sociedad, donde militó desde 2006 hasta 2017. El 27 de enero de 2018 jugó el último de los 238 partidos que disputó con el club txuri-urdin, todos como titular, y en los que sumó 18 goles y 4 expulsiones.

Su fichaje por el Al Nassr es prácticamente un hecho ya que el jugador no se entrenó en la sesión vespertina de este jueves, en la que se despidió de sus compañeros. Salvo giro inesperado será jugador del Al-Nassr en las próximas horas.

Con su marcha al fútbol árabe, Iñigo Martínez abandonaría la disciplina azulgrana dos años después. Fue en verano de 2023 cuando el exrealista se incorporó al equipo entonces dirigido por Xavi Hernández. En su primera temporada no logró hacerse un hueco en el once debido a sus reiteradas lesiones. Pero todo cambió la campaña pasada, cuando se consolidó como un fijo en el eje de la zaga azulgrana formando pareja con Cubarsí. Acabó disputando un total de 46 partidos y 3.976 minutos y ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Además, consiguió ganarse el cariño del vestuario y de toda la afición.

Laporte se acerca al Athletic

La salida del ondarroarra facilitará la llegada al Athletic de Bilbao de Aymeric Laporte en lo que se antoja como un intercambio de cromos que juega de forma muy favorable para los intereses del club bilbaíno. La pasada semana Jorge Jesús, nuevo entrenador del Al-Nassr, ya avanzó desde la concentración de pretemporada en Austria que necesitaban un central: «Laporte saldrá y llegará un sustituto».

Así, de nuevo Iñigo Martínez y Aymeric Laporte cruzan sus caminos con el Athletic implicado. En el mercado de invierno de 2018, el Manchester City ejecutó la cláusula de rescisión de Laporte, 65 millones de euros, y se llevó al central de Agen a la Premier. El Athletic, con una baja importantísima en el eje de su defensa, giró la cabeza hacia San Sebastián para abonar la cláusula que tenía el central de Ondarroa en la Real Sociedad. Pagó 32 millones de euros –el fichaje más caro de la historia de Ibaigane– e Iñigo Martínez se convirtió en nuevo futbolista del Athletic hasta que en 2023, una vez finalizado su contrato con el club rojiblanco, puso rumbo al Barcelona.

De momento, Ibaigane se mantiene a la espera. Laporte, que quiere vestir de rojiblanco, cobrará alrededor de doce millones en tres o cuatro años de contrato. Por comparar, su ficha con el equipo que pagó 27 millones por sus servicios al Manchester City en 2023 es de 25 millones. Renunciar a este mareante salario en su último año de contrato y solventar su salida con la entidad de Riad está yendo más lento de lo que gustaría en el club bilbaíno. En los últimos días ha sufrido molestias físicas que han limitado su participación en los entrenamientos y ahora todo apunta a que su salida está más cerca que nunca.